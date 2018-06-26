Эксперт: овощи и фрукты на абхазском рынке соответствуют стандарту

Начальник Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Роза Тания рассказала в Sputnik, какую проверку проходят овощи и фрукты, прежде чем попасть на прилавки.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Овощи и фрукты на абхазском рынке соответствуют допустимым утвержденным нормам, рассказала на радио Sputnik начальник Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Роза Тания.

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"Наша работа проводится на главных рынках Сухума, Гагры, Очамчыры и Галского района. В каждом районе у нас работают пункты. Мы проверяем и импортную и местную продукцию. Следим за качеством овощей и фруктов, которые реализуются на местном рынке. В целом фрукты и овощи соответствуют норме", – сказала Тания.

Работники лаборатории каждое утро проверяют фрукты и овощи на количество содержащегося нитрата, а затем по результатам проверки выдают свидетельства.

Нередко эксперты сталкиваются с трудностями: фрукты или овощи на вид могут быть целыми, но внутри гнилыми. Обнаружить проблему, по словам начальника лаборатории, несложно, а вот возвратить негодный товар зачастую проблематично.

"Конечно, работа наша сопровождается трудностями. Бывает, встречается не нитрат, а какое-нибудь другое вредное вещество. Зачастую бывают фрукты на вид целые, но внутри гнилые. Это незаметно на первый взгляд. Недавно 250 килограммов фруктов выбросили. Мы можем обнаружить, что внутри фрукты гнилые, но возвратить товар зачастую очень проблематично, особенно, когда фрукты или овощи поступают большими партиями. Человек трудится, выращивая фрукты и овощи, взять и выкинуть их очень сложно, но мы несем ответственность за это", – отметила Тания.

Сегодня в Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы могут проверять фрукты только на наличие нитратов. Но, по словам Розы Тания, лаборатория планирует приобрести оборудование для более тщательных исследований овощной и фруктовой продукции.