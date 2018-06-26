Недолго осталось: в Гудауте приступят к укладке асфальта

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно в течение ближайших десяти дней начнется укладка асфальта по улице Дзидзария в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария во вторник 26 июня.
"Сейчас доделывают водопровод по улице Дзидазрия. Практически завершены работы по установке колодцев и отводных линий. Если нам не помешает погода, к укладке асфальта планируем приступить в течение ближайших десяти дней. Асфальтоукладчики готовы, к ним уже поступили авансовые платежи. Ждать осталось совсем недолго", — отметил замглавы.
Он добавил, что после завершения укладки асфальта по улице Дзидзария, планируется заасфальтировать Проспект Героев.
Ремонтно-восстановительные работы в Гудауте начались в октябре 2017 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.