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Ремонт дорог в городе Гудаута

Недолго осталось: в Гудауте приступят к укладке асфальта

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно в течение ближайших десяти дней начнется укладка асфальта по улице Дзидзария в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария во вторник 26 июня.

"Сейчас доделывают водопровод по улице Дзидазрия. Практически завершены работы по установке колодцев и отводных линий. Если нам не помешает погода, к укладке асфальта планируем приступить в течение ближайших десяти дней. Асфальтоукладчики готовы, к ним уже поступили авансовые платежи. Ждать осталось совсем недолго", — отметил замглавы.

Он добавил, что после завершения укладки асфальта по улице Дзидзария, планируется заасфальтировать Проспект Героев.

Ремонтно-восстановительные работы в Гудауте начались в октябре 2017 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Теги:
асфальт, дороги, Гудаута, Абхазия



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