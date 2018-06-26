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Власти Сухума огородят место, где утонули студенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния, посвященная работе МЧС и готовности ведомства к курортному сезону, прошла на АГТРК во вторник 26 июня.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Место впадения реки Келасур в море, где утонули двое студентов из Сухума, будет огорожено столичными властями, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции на АГТРК во вторник 26 июня.

Черное море
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тела двух студентов найдены МЧС Абхазии в море

"Это трагическое событие тронуло до глубины души всех жителей Абхазии. Конечно, место слияния рек и моря всегда опасное, и там должны быть установлены предупреждающие знаки. Руководство страны приняло решение огородить это место и поручило выполнить задачу городу", — отметил Квициния.

Он подтвердил, что в этом месте часто образуются водовороты, и там есть глубокие "колодцы" под водой. Не менее опасным для купания участком в Сухуме Квициния назвал район Маяка, где тоже одна из рек впадает в море.

Помимо предупреждающих знаков, добавил министр, в море необходимо установить буйки, за пределы которых заплывать запрещено. Пристального внимания требуют и пляжные зоны, где по закону каждые сто метров должны находиться спасательные вышки, которые должны установить арендаторы пляжей или же районные администрации, если зоны купания никем не арендуются. Все это, подчеркнул министр, требует больших финансовых вложений.

"Обеспечить все 220 километров берега невозможно. Каждый должен отвечать за ту территорию, которую он арендует. Конечно, ответственность за все, что происходит в стране лежит на государстве, но руководители не могут находиться везде, однако есть районные центры. Они должны нести за это ответственность, и каждый из них об этом знает", — считает Квициния.

По его мнению, занятия в общеобразовательных школах по правилам спасения и безопасности могли бы принести пользу.

По статистике МЧС, в среднем в год на море погибает 14 человек. Чаще всего причиной трагедии становится беспечность людей, которые заплывают далеко от берега, купаются на море в шторм или в нетрезвом состоянии. В горах погибает меньше десяти человек в год.

Тела двух сухумских студентов, утонувших 20 июня, водолазы МЧС Абхазии нашли рано утром в четверг 21 июня.




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