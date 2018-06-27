Школьная реФорма: в чем ходить ученикам в Абхазии

Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы. О чем этот приказ, как его приняли родители и школьники, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С нового учебного года во всех школах Абхазии вводят обязательное ношение ученической формы. Новость о единой школьной форме сразу же заинтриговала родительскую общественность. Одни одобрительно отнеслись, другие же испугались, что их дети станут "инкубаторскими", третьи же стали думать, что делать тем школам, которые уже носили одинаковую одежду и, конечно же, все стали в уме "подбивать" новую расходную статью в семейном бюджете.

Решайте сами

Министр образования Абхазии Адгур Какоба пояснил, что форма будет, но какая, определяют уже внутри самой школы.

© Sputnik Константин Грецов Единую школьную форму введут в Абхазии

"Мы не издали указ, что все школы Абхазии должны носить одинаковую форму. В документе говорится, что те школы, которые не носят ученическую форму, должны начать носить. В рамках одной школы должна быть одна форма, то есть каждая школа сама выбирает форму, но правило должно касаться всех школ, – уточнил Адгур Какоба. – Какую форму будут носить ученики одной школы – решать учителям и родителям. Возможно, захотят, чтобы школьники одного района носили одинаковую форму. И это уже решение районов".

Те школы, в которых уже была форма, могут ничего не менять и продолжать носить ее дальше. Хорошим примером министр назвал Гудаутскую школу № 1.

"Мы понимаем сегодняшнюю ситуацию родителей. Мы не могли запретить школьникам носить ту форму, которая у них была ранее. Это не наша цель. Но форма должна быть у всех школ. Она украшает ученика, – считает министр. – Например, в Гудаутской школе № 1 ученики носят красные галстуки, белые сорочки и темно-синий низ. Когда они приезжают на конкурсы и олимпиады – очень красиво, они выделяются среди других. Это было решение родителей и учителей. Точно так же будут сейчас решать родители и учителя других школ".

© Sputnik Константин Грецов Ученики 1-го класса в средней школе №3 в Сухуме

Милое дело

В Сухумской школе № 1 ученическая форма существовала, но из-за того, что официального приказа не было, не все учащиеся носили ее.

"Если будет единая форма – самое милое дело. Это лучше, чем дети будут одеваться в разнобой, в джинсах. Мы за то, чтобы дети ходили в одинаковой форме", – рассказала директор школы Нона Делба.

По ее словам, школьники теперь не будут отвлекаться на одежду и лучше настроятся на учебный лад.

© Sputnik / Томас Тхайцук Директор школы Повирскер: школьная форма действительно дисциплинирует

"Знаете, как получается, один имеет возможность каждый день носить разную одежду, а у другого нет такой возможности. А когда все они равны, они будут чувствовать себя более комфортно, – уверена Делба. – Мы уже со многими родителями разговаривали, они тоже согласны. Скоро нам должны предоставить образцы, затем мы организуем встречу с родительским комитетом и согласуем уже с ними форму".

Опрошенные корреспондентом Sputnik родители рассказали, что ничего против формы не имеют. Но покупать или шить — уже хотят выбирать сами.

"Например, мой ребенок учится в школе № 10. В позапрошлом году всех обязали покупать форму в одном месте. Мы также купили, но джемпер мой ребенок не носил, потому что качество было плохое. В этом плане хотелось бы, чтобы родители сами могли выбирать покупать или шить форму", – рассказала родительница Милана.

Еще одна проблема – классические брюки у мальчиков. Мамам сложно каждое утро чистить и гладить штаны со стрелками.

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"Мальчики больше бегают и соответственно пачкаются, нужно стирать и гладить брюки каждый день. Поэтому, если бы можно было покупать прямые брюки без стрелок, то многие мамы были бы благодарны", – добавила Милана.

Другая родительница Людмила считает, что при выборе формы нужно учитывать погодные условия в Абхазии.

"У нас жаркие дни сохраняются почти до глубокой осени. Как мама девочки, хочу сказать, что в сарафане ей некомфортно. Вместо сарафана, если будет просто темно-синяя юбка, было бы хорошо. А так, мы только за форму", – призналась она.

В пределах разумного и приличного

С родителями согласились и дети, которые считают, что в школьной форме им некомфортно.

"Осенью и весной мне жарко ходить в школьной форме и неудобно", – был лаконичен 12-летний Тимур из Сухума.

Лаура из Гудауты считает, что форму можно носить, но ее нужно делать более современной с учетом мнения самих школьников.

"Если бы, например, спрашивали нас, то мы могли бы сказать, в какой форме мы хотели бы ходить. Конечно, в пределах разумного и приличного. Вместо сарафанов, которые зачастую из плотной ткани, я бы предпочла темно-синюю юбку. В юбке намного удобней", – отметила Лаура.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

Нет проблем

Лыхненская школа – одна из первых, которая ввела форму после Отечественной войны народа Абхазии.

"Вводилась форма немножечко тяжело. Но постепенно родители и дети привыкли, все начали носить. Сегодня с этим в нашей школе проблем нет", – рассказала директор школы Изольда Чичба.

По ее словам, форма немного, но все же способствует хорошей дисциплине детей. Она настраивает на более серьезное поведение в стенах учебного заведения.

Два года назад по решению учителей и родителей форму немного поменяли.

"Поменяли немного вид формы. У девочек темно-синие юбки вместо сарафанов, белые рубашки и бордовые джемперы, а у мальчиков темно-синие джинсы, белые рубашки и бордовые джемперы. Мы пошли навстречу родителям и детям, потому что мамам мальчиков сложно каждое утро чистить и гладить классические брюки, а джинсы в этом плане практичные. Ну и дети хотят выглядеть более современными. И учитывая все, мы решили пойти им навстречу", – пояснила директор.

Новой школьной формой в Лыхненской школе, как отметила Изольда Чичба, довольны не только дети и их родители, но и сами учителя.