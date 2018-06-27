27 июня 1993 года: мародеры грабят покинутое абхазами жилье

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, который она вела в оккупированном Сухуме.

"Сегодня весь день вроде тихо. Может повлияло заявление России за 26 июня? – задается вопросом пенсионерка. – Абхазы пошли ва-банк. Им уже нечего терять, кроме тбилисских цепей, а завоевать они могут лишь свободу и независимость и вернуть себе утерянную родину. Одна беда, что силы слишком неравны. На это и ставят руководители Грузии, оттого и злятся на Россию, зная, что определенная часть россиян поддерживает и сочувствует абхазцам".

Людмила Тарнава пишет, что периодически из Грузии в Сухум приезжают жены гвардейцев и занимают жилища абхазов, которые вынуждены были покинуть город.

"Приехала наша "гвардейка" из Зестафони снова. "Наша", так как из нашего подъезда. Теперь мы дверь подъезда на засов снова не запираем – нельзя, они ходят на дежурство на свои позиции. Вот так "повезло" нашему подъезду. А мародеры в любую ночь, глядя на открытую дверь подъезда, могут заявиться. Облюбовали они эту квартиру Мукба; уезжают, приезжают, как к себе домой из Грузии, а Анзор с семьей скитается неизвестно где. Разорены вдрызг, дотла покинутые абхазцами дома и квартиры – домашние очаги, а грузины почему-то еще удивляются сопротивлению коренных жителей Абхазии – абхазов. Говорить что-либо бесполезно, тебя не поймут, не выслушают, разговаривать умеют лишь криком, совершенно не способны к спорам нормальным, мне приходится молчать или делать хорошую мину при плохой игре. …Никому до меня дела нет. Вот я и доверяю свои обиды и недоумения лишь дневнику. Может, настанет время, когда я смогу вслух выразить свои мысли. За инакомыслие еще как может тут попасть, несмотря на "демократический путь" развития Грузии", – жалуется Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.