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Архивное фото пограничной заставы на абхазско-грузинской границе в Гальском районе Абхазии

Грузинский "черный список" возмутил Абхазию: почему сорвалась встреча в Гале

© Sputnik Михаил Мордасов
В Абхазии
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Плановая встреча представителей Абхазии с представителями Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) должна была состояться в городе Гал 27 июня.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Встреча представителей Абхазии с грузинской стороной и членами Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках МПРИ сорвалась из-за политизированного списка Отхозория-Татунашвили, прокомментировал корреспонденту Sputnik представитель Абхазии в формате МПРИ, заместитель председателя СГБ республики Владимир Арлан.

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По его словам, список Отхозория-Татунашвили грузинская сторона внесла в повестку за день до встречи. Абхазская сторона потребовала снять с обсуждения вопрос, но представители Грузии отказались. Это стало причиной срыва встречи. 

"Вчера премьер-министр Грузии вынес на рассмотрение Парламента Грузии так называемый список Отхозория-Татунашвили. Мы поставили вопрос о том, чтобы грузинская сторона сняла с повестки дня вопрос, связанный с убийством Отхозория. Мы выдвинули определенные условия встречи: абхазская сторона готова была обсуждать другие вопросы, кроме Отхозория, для этого грузинская сторона должна была официально перед нашей встречей снять этот вопрос с повестки. Грузинская сторона совещалась около часа, в результате их ответ свидетельствовал о том, что они не готовы сделать это. В связи с этим мы отказались обсуждать остальные вопросы и покинули встречу, российские коллеги, участники встречи, поддержали нас и также покинули встречу", – пояснил Владимир Арлан.  

По словам представителя Абхазии в формате МПРИ, Грузия пытается политизировать дело Отхозория и намеренно затягивает решение вопроса.

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"Этот вопрос обсуждается уже два года. Все, что можно было сказать, уже сказано. Дело не продвигается уже длительное время, оно бесперспективно. Они политизируют всю ситуацию. Отхозория погиб вблизи грузино-абхазской границы. Грузинская сторона нам передала копии документов расследования, которое велось органами прокуратуры Грузии. Документы были в таком виде, что они не могут быть использованы в нашем судопроизводстве. Там были вымараны все данные пострадавшего, свидетелей, следователей и так далее. Такого же качества нам были предоставлены фотографии и видеозаписи. Этот факт свидетельствует о том, что грузинская сторона пыталась имитировать свое желание посодействовать правосудию в Абхазии. Было видно, что грузины информируют мировое сообщество лишь для того, чтобы выставить себя в благоприятном свете. А в реальности же мы доказали всем, в том числе и тем, кто участвует в формате МПРИ, и тем, кто участвует в Женевских дискуссиях, что документами эти бумаги ни в коем образе считать нельзя", – добавил Арлан. 

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Плановая встреча представителей Абхазии с представителями Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) должна была состояться в городе Гал 27 июня. На повестке дня стояли вопросы о пересечении границы на Ингуре.

"Должны были обсудить стандартные вопросы, которые повторяются практически из раза в раз, их ставит грузинская сторона. По трактовке грузинской стороны, эти вопросы связаны с "ограничением свободного перемещения через границу", – пояснил Владимир Арлан.

Как отметил представитель Абхазии в формате МПРИ, абхазская сторона готова обсуждать эти вопросы, однако они пока особого эффекта не имеют.

Теги:
переговоры, Владимир Арлан, Грузия, Абхазия



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