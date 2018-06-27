Грузинский "черный список" возмутил Абхазию: почему сорвалась встреча в Гале

Плановая встреча представителей Абхазии с представителями Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) должна была состояться в городе Гал 27 июня.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Встреча представителей Абхазии с грузинской стороной и членами Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках МПРИ сорвалась из-за политизированного списка Отхозория-Татунашвили, прокомментировал корреспонденту Sputnik представитель Абхазии в формате МПРИ, заместитель председателя СГБ республики Владимир Арлан.

По его словам, список Отхозория-Татунашвили грузинская сторона внесла в повестку за день до встречи. Абхазская сторона потребовала снять с обсуждения вопрос, но представители Грузии отказались. Это стало причиной срыва встречи.

"Вчера премьер-министр Грузии вынес на рассмотрение Парламента Грузии так называемый список Отхозория-Татунашвили. Мы поставили вопрос о том, чтобы грузинская сторона сняла с повестки дня вопрос, связанный с убийством Отхозория. Мы выдвинули определенные условия встречи: абхазская сторона готова была обсуждать другие вопросы, кроме Отхозория, для этого грузинская сторона должна была официально перед нашей встречей снять этот вопрос с повестки. Грузинская сторона совещалась около часа, в результате их ответ свидетельствовал о том, что они не готовы сделать это. В связи с этим мы отказались обсуждать остальные вопросы и покинули встречу, российские коллеги, участники встречи, поддержали нас и также покинули встречу", – пояснил Владимир Арлан.

По словам представителя Абхазии в формате МПРИ, Грузия пытается политизировать дело Отхозория и намеренно затягивает решение вопроса.

© Sputnik . Наталья Селиверстова МИД России: Грузия должна вступить в уважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией

"Этот вопрос обсуждается уже два года. Все, что можно было сказать, уже сказано. Дело не продвигается уже длительное время, оно бесперспективно. Они политизируют всю ситуацию. Отхозория погиб вблизи грузино-абхазской границы. Грузинская сторона нам передала копии документов расследования, которое велось органами прокуратуры Грузии. Документы были в таком виде, что они не могут быть использованы в нашем судопроизводстве. Там были вымараны все данные пострадавшего, свидетелей, следователей и так далее. Такого же качества нам были предоставлены фотографии и видеозаписи. Этот факт свидетельствует о том, что грузинская сторона пыталась имитировать свое желание посодействовать правосудию в Абхазии. Было видно, что грузины информируют мировое сообщество лишь для того, чтобы выставить себя в благоприятном свете. А в реальности же мы доказали всем, в том числе и тем, кто участвует в формате МПРИ, и тем, кто участвует в Женевских дискуссиях, что документами эти бумаги ни в коем образе считать нельзя", – добавил Арлан.

Мартынов об МПРИ: хоть какой-то официальный формат общения>>

Плановая встреча представителей Абхазии с представителями Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) должна была состояться в городе Гал 27 июня. На повестке дня стояли вопросы о пересечении границы на Ингуре.

"Должны были обсудить стандартные вопросы, которые повторяются практически из раза в раз, их ставит грузинская сторона. По трактовке грузинской стороны, эти вопросы связаны с "ограничением свободного перемещения через границу", – пояснил Владимир Арлан.

Как отметил представитель Абхазии в формате МПРИ, абхазская сторона готова обсуждать эти вопросы, однако они пока особого эффекта не имеют.