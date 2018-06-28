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Заседание депутатов Народного собрания-Парламента Республики Абхазия

Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки в закон об НДС

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Поправки к закону об НДС (34)
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Заседание депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Три поправки в закон "О налоге на добавленную стоимость" приняли депутаты Парламента Абхазии в первом чтении в четверг 28 июня, передает с места события корреспондент Sputnik.

Проект представил Дмитрий Шамба, представитель президента Абхазии в Народном Собрании. Он подчеркнул, что эти поправки направлены на совершенствование механизма применения закона об НДС и на снижение налогового бремени на отдельные категории налогоплательщиков страны.

"Дополнение закона об НДС вызвано необходимостью детализации порядка подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0% и перечня документов, необходимого для этого в зависимости от вида деятельности", —сказал Шамба.

Вторая группа поправок в закон об НДС направлена на снижение нагрузок на налогоплательщиков при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления. Предусматривается отсрочка выплаты этого вида налога до введения в эксплуатацию строящегося объекта и зачета суммы НДС, уплаченной за приобретение строительных материалов и оплаты строительно-монтажных работ. 

Третье изменение касается облегчения для налогоплательщиков, осуществляющих импорт или экспорт товаров.

Круглый стол на тему НДС в Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
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"Это изменение в части 2 статьи 17 и дополнение закона статьей 18 направлено на появление возможности у налогоплательщиков засчитывать переплату по налогу на добавленную стоимость не только по этому же виду налога в счет предстоящих платежей, но и по налогу на прибыль отчетного периода", — отметил Шамба.

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Ранее изменения в закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" были приняты Парламентом 25 ноября 2015 года и утверждены президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

Темы:
Поправки к закону об НДС (34)
Теги:
поправки, экономика, НДС, налоги, законы, Народное собрание Абхазии, Дмитрий Шамба, Абхазия



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