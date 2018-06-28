"Утка" грузинской демагогии: посольство России в Абхазии о "черном списке"

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Очередной популистской "уткой" грузинской демагогии назвали список "Отхозория-Татунашвили" в посольстве России в Абхазии, – об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

"В современном мире разного рода санкций, информационных войн и тарифных ограничений, наверное, нет смысла повторять тезисы о полной бессмысленности попыток силового давления. Тем более, со стороны государства, которое в одночасье возомнило себя выше других и умудрилось не только потерять свою целостность, но и испортить отношения практически со всеми входившими в его состав нациями и народностями. Явно не лучшие времена переживает это государство и сегодня, продолжая портить и без того не радужные отношения с соседними странами. Понятно, что к международному праву "список" никакого отношения не имеет и является очередной популистской "уткой" грузинской демагогии", – говорится в сообщении.

В дипведомстве считают, что грузинские "списки" не могут быть направлены на "пресечение беззакония" нигде, как кроме территории самой Грузии.

"Естественно, что в Республике Абхазия люди задаются вопросом, а в чем смысл данного "списка", почему он вдруг появился на свет именно сегодня, а не, скажем в мае 2016 года. Новый министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, опытный и известный в определенных кругах дипломат, заявил, к примеру, что "список направлен на пресечение беззакония, которое имеет место на оккупированных территориях" (цитата по "Эху Кавказа" от 27 июня 2018 года). Только он забыл, что грузино-абхазская граница уже 10 лет де-юре проходит по Ингуру, а де-факто гораздо больше. Ну и еще в 2012 году международные профессоры права наглядно доказали господину Залкалиани в Женеве, что использовавшийся ранее режимом Саакашвили термин "оккупированные" территории никак не может быть применен к суверенным территориям и государствам Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", – отметили в дипломатическом ведомстве.

Посольство России в Абхазии полностью поддержало мнение МИД республики по "черному списку" и назвало его надуманным, искусственным и политизированным.

"Появление "списка" в очередной раз продемонстрировало агрессивный характер политики грузинского руководства в отношении Абхазии и ее граждан. И если в Тбилиси считают, что встреча в Гале 27 июня была сорвана, то это случилось как раз по инициативе нового грузинского правительства, пытающегося в отсутствие мало-мальских успехов на социально-экономическом поприще в своей стране списать все невзгоды на своих суверенных соседей. Этот номер не пройдет", – говорится в сообщении.

© Sputnik Алексей Ковалев Цхинвал ответит на грузинский "черный список"

В ведомстве также отметили, что согласно сообщениям грузинских СМИ, встреча была сорвана по инициативе российской и абхазской сторон.

"Из грузинских СМИ мы, однако, узнаем, что, как заявили по возвращении из абхазского Гала представители грузинской делегации, встреча МПРИ была "сорвана по инициативе российской и абхазской сторон". Интересно, какой логикой руководствуются в Тбилиси? – задались вопросом в посольстве. – Что "список" разработала и представила российская сторона? Или абхазская? И по странному совпадению аккурат накануне встречи в Гале".

Плановая встреча представителей Абхазии с представителями Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) должна была состояться в городе Гал 27 июня. Однако представители Абхазии и России покинули встречу из-за внесения грузинской стороной списка "Отхозория-Татунашвили". По словам представителя Абхазии в формате МПРИ, Грузия пытается политизировать дело Отхозория и намеренно затягивает решение вопроса.