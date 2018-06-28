Амичба: говорить о всплеске самоубийств в Абхазии не стоит

В социальные сети попали сводки МВД о случаях самоубийств и попытках суицида в Абхазии. В Генпрокуратуре разъяснили, как сводки могли стать достоянием общественности.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Астанда Ардзинба. Появившиеся в социальных сетях скриншоты оперативных сводок о самоубийствах и попытках суицида в Абхазии отражают реальные инциденты, сообщил в интервью Sputnik исполняющий обязанности помощника прокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

"Мы проверили все сводки. В одной сводке ошибка в фамилии. Три инцидента в наших экземплярах сводок отсутствуют, но как сообщили в районах, такие факты имели место", — признал помощник прокурора.

По его словам, нет оснований утверждать ввиду отсутствия подобной статистики, что в последние месяцы в республике наблюдается всплеск самоубийств.

"Половина этих людей были тяжелобольные, как в одном случае, когда отец, у которого был цирроз печени, застрелился на дне рождения дочери. Кто-то проиграл в карты. Случаи были разные, происходили они в разных районах, у каждого был свой мотив. Вряд ли можно их объединить и говорить о всплеске", — считает Амичба.

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Оперативные сводки, опубликованные в социальных сетях, как разъяснил Амичба, не являются закрытой информацией.

"Это официальная сводка МВД. Она рассылается во множество организаций: в Парламент, президенту, в прокуратуру, СГБ, в Министерство обороны. У депутатов Парламента есть доступ к этим материалам", — сказал он.

Ранее в социальных сетях появились скриншоты сводок МВД о 12 случаях самоубийств и четырех попытках суицида, произошедших в Абхазии с марта по июнь 2018 года.