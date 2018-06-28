Глава "Черноморэнерго" назвал работу райкомиссий неэффективной

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неэффективной назвал гендиректор РУП "Черноморэнерго" работу районных энергокомиссий на совещании в Минэкономики 28 июня.

По его словам, высок процент людей, которые не платят за электроэнергию, а те деньги, которые все же поступают в бюджет "Черноморэнерго", недостаточны для содержания энергетической отрасли.

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"Объективно говоря, в большинстве случаев постановление Кабмина не исполняется на местах соответствующими структурами. Мы работаем на местах в рамках того постановления (постановление Кабинета министров о созданий энергокомиссий – прим.), которое существует. Каждый из представителей районов знает, какие села платят ноль рублей. При отключении этих сел активизируется работа глав администраций. Честно вам скажу, такое ощущение, что эта активизация связана с тем, чтобы села не обесточились, а не для того, чтобы неплательщики погасили долги. Хоть динамика с оплатой за энергию улучшилась в процентном соотношении с предыдущим годом, но этого недостаточно для того, чтобы содержать отрасль", – сказал Аслан Басария.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что в Абхазии самый низкий тариф на энергетику. Однако, несмотря на это, люди все равно не платят.

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"В целом ситуация была и остается критической. Связано это с тем, что вся инфраструктура уже устаревает. Но хочу отметить, что в Абхазии тариф на электроэнергию самый низкий во всем мире. Поэтому не платить за электроэнергию при таком тарифе я считаю неправильным. Каждый должен понимать, что если мы не будем сами содержать сферу, то мы ее просто можем потерять", – отметил министр.

Для повышения сбора Адгур Ардзинба предложил руководству "Черноморэнерго" публиковать имена неплательщиков.

"Когда мы опубликуем этот список, люди будут знать, что они находятся в этом списке. Но такого рода вещь надо делать, дав людям шанс исправить ситуацию. У людей будет время в течение июля погасить задолженность. А с начала августа мы начнем публиковать списки с именами должников. Пускай все знают, кто чего должен. Думаю, это будет рациональным шагом, который даст какой-то эффект. Главы администраций, абсолютно никакой пощады не должно быть. Это касается и госучреждений, которые имеют задолженность за электроэнергию. Если есть задолженность за последние несколько лет, то только отключение. Я не верю, что не могут заплатить такой низкий тариф", – заявил министр.

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Также Ардзинба поручил РУП "Черноморэнерго" подготовить информацию о работе районных энергокомиссий.

"В соответствии с этой справкой, при формировании бюджета на 2019 год я буду ходатайствовать о том, чтобы снижать дотации тем районам, которые не проявляют активности. Не вижу смысла дотировать те районы, которые не заинтересованы в собственном развитии", — подчеркнул Ардзинба.

Министр экономики также поручил подготовить информацию о деятельности глав администраций, которые, согласно постановлению Кабмина, несут ответственность за деятельность энергетических комиссий.