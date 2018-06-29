Кабмин Абхазии назначил 12 заместителей в ведомства республики

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабмин Абхазии утвердил 12 заместителей руководителей государственных ведомств, передает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Череда назначений: Кабмин Абхазии огласил имена новых чиновников госведомств

Рафаэль Ампар переназначен зампредседателя Госкомитета по физкультуре и спорту. Впервые он занял эту должность в феврале 2016 года.

Зампредами Госкомитета по экологии и охране природы стали Мурман Соломко и Тимур Дзыба. Этот пост Мурман Соломко занимает с мая 2014 года. А Тимур Дзыба ранее возглавлял контрольно-инспекционный отдел этого комитета.

Дмитрий Еник вновь стал замначальника Государственного архивного управления Абхазии. Он занимает эту должность с ноября 2014 года.

Заместителями начальника Государственного управления Абхазии по транспорту переназначены Рауль Бебия и Тамаз Хашба. Бебия работает на этой должности с июля 2015 года, а Хашба – с 2016 года.

Заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия переназначен Камо Мелкумов, который занимает эту должность с 2011 года.

На должность заместителя начальника Управления государственной статистики Абхазии утвердили Лелю Качарава, которая на этом посту с июля 2015 года.

Карине Паршину и Амирана Какалия утвердили на должность заместителей министра труда и социального обеспечения. Амиран Какалия с ноября 2015 года и по сей день возглавляет Фонд социального страхования и охраны труда Абхазии.

Заместителями председателя Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору назначены Эраст Агумава и Тимур Бигвава.