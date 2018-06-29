15:25 29 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Кабинет министров

Кабмин Абхазии назначил 12 заместителей в ведомства республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
378 0 0

Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия прошло в пятницу 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабмин Абхазии утвердил 12 заместителей руководителей государственных ведомств, передает с места события корреспондент Sputnik.

Заседание кабинета министров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Череда назначений: Кабмин Абхазии огласил имена новых чиновников госведомств

Рафаэль Ампар переназначен зампредседателя Госкомитета по физкультуре и спорту. Впервые он занял эту должность в феврале 2016 года.

Зампредами Госкомитета по экологии и охране природы стали Мурман Соломко и Тимур Дзыба. Этот пост Мурман Соломко занимает с мая 2014 года. А Тимур Дзыба ранее возглавлял контрольно-инспекционный отдел этого комитета.

Дмитрий Еник вновь стал замначальника Государственного архивного управления Абхазии. Он занимает эту должность с ноября 2014 года.

Заместителями начальника Государственного управления Абхазии по транспорту переназначены Рауль Бебия и Тамаз Хашба. Бебия работает на этой должности с июля 2015 года, а Хашба – с 2016 года.

Заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия переназначен Камо Мелкумов, который занимает эту должность с 2011 года.

На должность заместителя начальника Управления государственной статистики Абхазии утвердили Лелю Качарава, которая на этом посту с июля 2015 года.

Карине Паршину и Амирана Какалия утвердили на должность заместителей министра труда и социального обеспечения. Амиран Какалия с ноября 2015 года и по сей день возглавляет Фонд социального страхования и охраны труда Абхазии.

Заместителями председателя Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору назначены Эраст Агумава и Тимур Бигвава.

Теги:
Кабмин Абхазии, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

  • Дождь на ЭКСПО в Астане
    Ходят слухи

    Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.

  • Презентация проекта концепции регенерации древней улицы мастеров (по-другому Улица ремесленников) в Оше в историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо
    Как тысячу лет назад

    В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.

  • Лыжи и палки на снегу
    Вставай на лыжи!

    Содержание учебных программ по физкультуре будет пересмотрено в Беларуси - многие школьники зимой ни разу не стояли на лыжах.

  • Железнодорожная станция Зилупе на границе Латвии и России
    Футбол без границ

    Футбольный болельщик из Марокко попытался пересечь границу и проникнуть в Евросоюз через Латвию.

  • Президент Литвы даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Мы отключаемся!

    Еврокомиссия должна вести переговоры с Россией и Белоруссией о выходе стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Александр Боярчук
    Кишинев уже не тот

    Молдавский архитектор Александр Боярчук утверждает, что Кишинев нужно лишить столичного статуса и возвести новую столицу на Днестре.

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбол и Ленин, уродливые собаки и болельщицы Хорватии
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia