Три директора и один главред: Кабмин назначил первых лиц медиа Абхазии

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. На заседании Кабмина утвердили директоров и редактора государственных учреждений в сфере медиа, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Абхазгосиздательство" возглавил Даур Начкебия, который занимает этот пост с ноября 2016 года.

На должность директора Государственного информационного агентства "Апсныпресс" вновь утверждена Рената Чагава. В этой должности она с октября 2014 года.

Гендиректором "Абхазской государственной телерадиокомпании" переназначен Роланд Бганба, который занимает пост с июля 2017 года.

Позиция главного редактора газеты "Республика Абхазия" сохранена за Юрием Кураскуа, который занимает эту должность с 2015 года.