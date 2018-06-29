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Выпускной бал

Большие надежды: выпускной бал прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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20121

О том, как прошел в Сухуме общереспубликанский бал, об эмоциях и планах выпускников читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Все на бал

Семь часов вечера. На набережной Махаджиров не пройти. Ежегодно выпускники школ всех районов страны собираются на общереспубликанский бал, который проходит в Сухуме. Министерство образования совместно с администрацией города организовало праздничные мероприятия в честь этого праздника. 

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

Возле фонтанов была установлена сцена, а перед ней рядами расставлены стулья. Выпускники Абхазии в нарядных платьях и красивых костюмах принимали поздравления. Внимание школьников и их родителей привлекла специальная фотозона с белой аркой, цветами и красной дорожкой.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

Ведущие мероприятия пригласили выпускников занять свои места, называя каждую школу, которая посетила это мероприятие. Первым с поздравительной речью выступил министр образования Абхазии Адгур Какоба.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

"Это большое и радостное событие в жизни выпускников. Но в этом есть и доля печали. Они расстаются с учителями, которые первыми открыли им мир знаний, внесли большой вклад в то, чтобы они выросли честными и порядочными людьми. Надеюсь, школьные годы останутся светлым воспоминанием для них", — сказал министр.

Дорога перемен

Большинство выпускников выглядели нарядно, девушки в длинных платьях в пол и статные юноши в костюмах.

"Очень торжественно организован этот вечер. Приятно, что все готовилось ради нас. Людей собралось много, и все такие красивые, нарядные. Печально понимать, что школа закончилась, и неизвестно, что нам готовит взрослая жизнь, но я уверена в себе и верю в лучшее", — делится выпускница сухумской школы № 12.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

Выпускники делились не только эмоциями от окончания школы, но и рассказывали о целях, которые они ставят перед собой.

"Это большой праздник для нас. Сегодня мы отмечаем свой первый шаг во взрослую жизнь. Мы понимаем, что нас ждет много нового, и надеемся, что справимся с этим. Я собираюсь поступить учиться на юриста в Москве, а если говорить о главной своей цели, то это стать очень успешным человеком и давать интервью самым известным СМИ мира", — поделился своими планами выпускник Дмитрий Агрба.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

В свою очередь абитуриент Тимур Квеквескири иронично комментировал задаваемые ему вопросы.

— Куда вы поступаете? – спросили мы абитуриента.

— В Оксфорд – сразу ответил Тимур

— Надо отвечать серьезнее, – продолжаем мы.

— Я Тимур Квеквескири, и я поступаю в Оксфорд, – смеется выпускник.

Тимур поступает в Абхазский государственный университет на юридический факультет и серьезно относится к выбранной профессии. Окончив университет, он, скорее всего, продолжит учебу в Европе или бросит учебу и заведет семью, добавил в конце выпускник.

Эмоции выпускников также разделяют их родители.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

"Это действительно важный этап не только в жизни наших детей, но в нашей жизни. Сейчас мы волнуемся за них больше, чем когда-либо. Но, несмотря на это, мы понимаем, что необходимо отпустить их, чтобы они стали самостоятельными и спокойно строили свою жизнь", — делится Астанда, мама одного из выпускников.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал

1889 выпускников Абхазии окончили школу в 2018 году. За хорошую успеваемость двое выпускников получили серебряную медаль и около 60 завершили учебу с отличием.




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