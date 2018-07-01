Джаз и "парад" органных концертов: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии со 2 по 8 июля.

РУСДРАМ

Неделя богата на культурные события. 3 июля в РУСДРАМе состоится показ спектакля "Пять вечеров" по пьесе Володина. Масштабные декорации Виталия Кецба, интересные режиссерские решения Антона Киселюса, проникновенная игра буквально всех актеров, в главных и эпизодических ролях, уже на протяжении долгого времени не оставляет равнодушным никого. Начало спектакля в 19:00 часов.

© Фото : РУСДРАМ Спектакль "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге

На сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера снова полюбившийся зрителями комедийный спектакль "Примадонны", главные – женские – роли, сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян. "Примадонны" вновь покажут в РУСДРАМе 6 июля, в 19:00.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

А 7 июля в 12:00 перед зрителями "РУСДРАМа" предстанет спектакль "Черная курица, или Подземные жители". Премьера по повести Антония Погорельского состоялась в прошлом году в рамках 36-го театрального сезона Государственного Русского театра драмы. Режиссер-постановщик Анастас Кичик, который уже ставил одноименный спектакль в Архангельске. Его работа тогда была представлена на фестивале имени Федора Абрамова и получила награду за лучшую режиссерскую работу и за лучшую актерскую работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Черная Курица" в Русдраме

Абхазский молодежный театр

В Абхазском молодежном театре также порадуют спектаклем. 5 июля в 19:00 состоится показ премьеры этого театрального сезона "Третий день войны". Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

Абхазская филармония

В Абхазской Государственной филармонии имени Рождена Гумба 3 июля в 19:00 концертом легендарного американского джазового музыканта Рональда Бейкера откроется III Международный джазовый фестиваль.

ЦВЗ

3 июля в 13:00 открывается юбилейная выставка Виссариона Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

Гагра

В Доме культуры Гагры 4 июля, в 20:00 состоится концерт ансамбля "Абырфын".

Пицунда

С 3 по 8 июля в Пицундском храме состоится "парад" органных концертов. Время проведения 17:00. Программа органных вечеров разнообразна, от музыки эпохи барокко до музыки XX века. Из концерта в концерт программа будет обрастать новыми жанрами. Концерты продлятся до октября месяца. Все концерты будут проходить в одно отделение, продолжительностью в один час.