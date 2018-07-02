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SputnikFanZone

Молились и верили: болельщики SputnikFanZone в Сухуме обратились к высшим силам

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
SputnikFanZone (13)
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В фан-зоне, организованной Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall", выдался, пожалуй, самый напряженный и драматичный футбольный вечер, который заставил некоторых болельщиков взывать к Богу и стоя молиться.

Бадри Есиава, Sputnik

Ничто не предвещало

По традиции, в SputnikFanZone пришли семьями и дружескими компаниями, а ведущий спортивного вечера Алхас Манаргия красовался в своей новой красной футболке с надписью СССР. Эксперты Инал Хашиг и Шамиль Адзинба анализировали и прогнозировали.

"Неудержимые": как болели в SputnikFanZonе в Сухуме>>

Судя по эмоциям болельщиков, большинство из них было не на стороне фаворитов. Весть о первом голе поклонники футбола отметили возмущенными возгласами, и это эхо негодования долго еще носилось  по всему "Guarap Hall".

SputnikFanZone
© Sputnik / Илона Хварцкия
SputnikFanZone

Пенальти встретили, затаив дыхание, словно боялись спугнуть удачу. Гол! В этот момент мало кто сумел себя сдержать и не подпрыгнуть на стуле.

Болельщик со стажем Роман Рязанцев, который пришел в фан-зону в Сухуме, в детстве любил поиграть в футбол и хоккей. Он признался, что всегда старается сдерживать эмоции, но бывают острые моменты, когда азарт берет верх.

SputnikFanZone
© Sputnik / Илона Хварцкия
SputnikFanZone

Сухумчанки со звучными и "экзотическими" для Абхазии именами Ноеми и Азниф не считают себя заядлыми болельщицами, но стараются следить за яркими футбольными событиями. Они оказались в меньшинстве, переживая  за фаворитов.

Фейерверк эмоций

К середине футбольного вечера страсти немного стихли. Фанаты вяло одобряли действия игроков или отпускали в их адрес "отборные" выражения. 

SputnikFanZone
© Sputnik / Илона Хварцкия
SputnikFanZone

Вплоть до конца встречи продолжалась практически равная игра. Одна команда выбрала тактику глухой обороны, другая бросилась в нападение, но счет на табло так и не поменялся.  А вот на серии послематчевых пенальти драматизм достиг своего пика. Одни фанаты стоя осеняли себя крестным знамением, другие сидели, скрестив руки и читая молитвы. Исход поединка, кажется, уверил, что они были услышаны.

От радостных криков и свиста уровень звукового давления просто зашкаливал. В какой-то момент даже показалось, что стекла в окнах фан-зоны не выдержат.

Счастливые болельщики бросились друг друга обнимать и поздравлять, но были и те, кто  ушел с праздника искренне расстроенным.

SputnikFanZone  –  это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall".

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.

Темы:
SputnikFanZone (13)
Теги:
болельщики, спорт, SputnikFanZone, Абхазия



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  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

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