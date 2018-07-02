Абхазия примет участие в Дамасской международной выставке

Открытие Дамасской международной выставки запланировано на 6 сентября 2018 года, первый день после открытия станет Днем Абхазии.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Правительство Абхазии получило приглашение на участие в главной выставке Сирии, которая проходит в Дамаске с 6 по 15 сентября, сообщается на сайте Кабинета Министров Абхазии.

"Нами сформирована делегация до 45 человек, в которую вошли руководители и представители нескольких министерств и ведомств Абхазии", — сообщил премьер-министр Геннадий Гагулия на рабочем совещании с членами делегации Дамасской международной выставки.

Первый день после открытия выставки станет Днем Абхазии. Для республики выделены концертная и выставочная площадки. Площадь абхазского павильона на выставке составит более 100 квадратов.Поэтому премьер поручил участникам совещания разработать дизайн-проект стендов Абхазии и разработать программу информационного сопровождения экспозиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухум и Дамаск ведут работу по взаимному открытию посольств

"Нам необходимо разработать подробную программу Дня Абхазии, которая будет включать не только выставку продукции, но деловую и концертную части", — пояснил глава правительства.

Дамасская международная выставка – одна из старейших на Ближнем Востоке. Она была организована в 1954 году. Выставка считается главным событием года в выставочной жизни Сирии, на котором осуществляются деловые контакты ведущих сирийских промышленных, торговых, сервисных компаний и организаций с их иностранными партнерами.

Для иностранных фирм Дамасская международная выставка – один из лучших способов проникновения и закрепления своего присутствия на сирийском рынке.