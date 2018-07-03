"Не надо пугать!": развенчание фейкньюс и правда о змеях Абхазии

В соцсетях пользователи активно делятся информацией о распространении "резкой активности ранее незамеченных змей". МЧС Абхазии категорически опровергло эту информацию. В беседе со Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар рассказал всю правду о самых ядовитых, длинных и безобидных змеях Абхазии.

Анжелика Бения, Sputnik.

Летом она так же, как и большинство из нас, любит погреться на солнце. Ее легко можно найти на камнях, пнях, тропинках и даже у себя во дворе. Она может стать домашним питомцем или блюдом, но в большинстве случаев при ее виде в жилах многих людей стынет кровь, а от прикосновения "зеленеет" кожа. Догадались, о ком речь?

О змее. Осторожное животное, всегда стремится избежать встречи с человеком. Тем не менее встречи со змеями событие не редкое. Причина не в том, что им нравится селиться рядом с людьми. Вырубка лесов, лесные пожары, массовое дачное строительство на осушенных болотах заставляют их перемещаться в поисках новых мест обитания.

Фауна Абхазии богата шестью видами змей, и ядовитые в республике только гадюки.

Горные змеи

Гадюки активны в Абхазии с первой половины апреля до ноября.

Гадюка — горная рептилия. Встречается этот вид пресмыкающихся на территории Турции, Абхазии, Грузии и России (в предгорьях Краснодарского края). Обитают они на высоте до 2000 метров над уровнем моря, иногда и выше лесной границы, до линии вечных снегов (2500-3000 метров).

Это дневной хищник. Охотится гадюка на грызунов, ящериц, лягушек, землероек и мелких птиц. Из змеиной спячки гадюки выползают в марте, когда поверхность почвы прогревается до 17-18˚С. За это время они набираются сил и производят потомство. Брачный сезон змей длится с марта по апрель, а сеголетки появляются на свет в конце августа. Гадюки не откладывают яиц. Как и другие представители ее рода, – это живородящее пресмыкающееся – ее зародыш развивается в материнском организме и рождается, освободившись от яйцевых оболочек.

Кавказская гадюка, или гадюка Казнакова

Серая, голубая или медно-красная, а может быть и черной, с зигзагообразным рисунком вдоль хребта – окрас этой змеи разнообразен, так что по цвету отличить ее от других видов будет сложно.

CC0 Кавказская гадюка

Кавказская гадюка – самый известный вид в Абхазии, реликтовый эндемик Западного Кавказа. При сравнительно небольшой длине, в среднем 45 сантиметров, она обладает массивным телосложением с широкой, будто бы вдавленной сверху головой.

Этот вид был открыт в 1909 году, и назван был в честь директора Кавказского музея естественной истории в Тифлисе, географа и путешественника Александра Казнакова.

Гадюка степная, или гадюка Ренарда

Сверху эта гадюка окрашена в буровато-серые тона, брюхо серое со светлыми крапинками. У нее тусклая окраска. Кроме зигзагообразного рисунка по хребту, тело ее по бокам окрашено пятнами.

CC0 Степная гадюка

Как и любая другая гадюка, степная гадюка ядовита, но смертельные случаи крайне редки.

Гадюка Динника

И этот вид гадюки природа наградила разнообразной палитрой: она может быть сверху серо-зеленой, лимонно-желтой или коричневой, чаще с темной зигзагообразной полоской на спине. В этой популяции встречаются абсолютные меланисты, без единого светлого пятна. Брюхо темное со светлыми пятнышками или светлое с темными пятнами.

CC0 Гадюка Динника

Длина всех этих гадюк не превышает одного метра, а в среднем 50-60 сантиметров.

Удар клыками и укус гуся

Ядовитые змеи — поставщики очень важного препарата, змеиного яда, который используется для изготовления различных лекарств. По словам Романа Дбар, в Сухумском обезьяньем питомнике, до того как туда были привезены обезьяны, разводили ядовитых змей. Однако об этом серпентарии сведений мало.

Все гадюки ядовиты, однако стоит помнить о том, что змеи никогда не нападают первыми на тех, кто намного больше и крупнее их. Укусить человека гадюки могут исключительно в целях самозащиты, при этом экономя свой яд.

"Гадюка не просто кусает, она наносит удар открытой пастью. У нее два острых клыка, связанных с ядовитыми железами. Эти клыки устроены так, что могут вращаться, принимая в случае необходимости вертикальное положение. Клыки гадюки пробивают кожу жертвы и по внутренним каналам зубов впрыскивают в тело яд.

CC0 Змея в момент атаки

Если сравнить укус гадюки с укусом ужа, последний напоминает укус гуся. Уж больше царапает, а после укуса гадюки на месте остаются две дырочки, близко расположенные друг к другу. Это выразительная разница между укусами ядовитых и неядовитых змей", – объяснил Дбар.

Сила яда зависит от вида змеи, количества попавшего в организм вещества, места укуса (чем ближе к голове, тем опаснее), глубины проникновения клыков, физического и психического состояния человека в момент укуса.

Сначала в ранке ощущается жжение, быстро появляются краснота и отек. После наступают сонливость, слабость в ногах и помутнение сознания.

"Чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму. Самое главное — не паниковать. Скорее всего, это не полноценный укус, а легкий удар зубами с минимальным вводом яда в тело. Полноценный укус — это фиксация зубов змеи в теле в течение трех-четырех секунд. Даже слабый человек рефлекторно стряхнет с себя змею мгновенно. В любом случае, необходима медицинская помощь", – предупредил ученый.

Оказание помощи

Первое, что можно и нужно сделать — быстро выплевывая, попытаться отсасывать яд в течение трех минут сразу после укуса. Позже заниматься этим бессмысленно.

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Прижигания, вырезание места укуса, жгуты делу не помогут, отметил Дбар.

Принимать алкоголь категорически запрещено, это будет способствовать быстрому расширению кровеносных сосудов, что ускорит процесс всасывания в организм яда.

До оказания медицинской помощи, чтобы ускорить выведение яда из организма нужно пить как можно больше воды и принимать мочегонное. Помогут успокоительные, жаропонижающие, сердечно-сосудистые препараты, антибиотики широкого действия или обезболивающее.

Пострадавшего нужно с минимальными потрясениями доставить в медицинское учреждение.

Зловещая смышленая "зверюга"

Пожалуй, самый распространенный вид змеи в Абхазии – водяной колхидский уж. Водяной уж – самая длинная змея в фауне Абхазии. 180 сантиметров – максимальный размер, который был зарегистрирован в республике.

В отличие от обыкновенных ужей у колхидского водяного ужа отсутствуют пятна на голове. Из-за устрашающих размеров, его очень часто принимают за ядовитого, но он не такой. Несмотря на свой грозный вид, совершенно не опасен для человека.

CC0 Водяной уж

Если сравнить его с гадюкой, у ужа тело сужается от головы к длинному хвосту плавно, а у гадюки хвост короткий и оканчивается резко.

Проще всего гадюку от ужа отличить по зрачку: у всех ужеобразных зрачок круглый, у гадюк — вертикальный, эллиптический. Окраска водяных ужей довольно многообразна. Чаще всего встречаются оливкового, оливково-серого, зеленовато-бурого или почти черного цвета с располагающимися в шахматном порядке темными пятнами и поперечными полосками. Нередко встречаются и одноцветные, совершенно черные особи.

"Водяные ужи питаются водными животными: лягушками, рыбами, ракообразными. Однажды я был свидетелем того, как на заборе форелевого хозяйства лежал колхидский уж и выжидал момента, чтобы спуститься и полакомиться дармовой рыбой. Это смышленая "зверюга". Хозяева их там гоняют. Все-таки ущерб от них в общей сложности солидный", – рассказал эколог.

Апарчпанмат

Эскулапов полоз и оливковый полоз тоже распространены в Абхазии. В народе их не отличают друг от друга. Так как эти полозы чаще встречаются в зарослях колючек в поисках птиц и мышей, на которых они охотятся, этих змей называют апарчпанмат, сарсапарелевая змея в переводе с абхазского языка.

CC0 Оливковый полоз

Средняя длина этих ужеобразных около метра. Окрас у них оливково-бурый, чаще лаково-черный с белым сетчатым рисунком. Брюхо перламутрово-белого или серого цвета.

Во многих странах эти полозы занесены в красную книгу, как исчезающие редкие виды.

Безногие ящерицы

Веретеница

Эту ящерицу из-за отсутствия ножек называют змеей. Характерная особенность, которая показывает, что она ящерица – сильно потревоженная она оставляет хищнику свой хвост, отсюда ее название – веретеница ломкая.

CC0 Веретеница

Это ящерица со змеевидным телом в длину достигает 30 сантиметров, цвет тела может быть коричневым, серым или бронзовым.

Ломкая веретеница часто встречается на садовых участках.

Желтопузик

Это еще одна безногая ящерица из семейства веретеницевых.

Желтопузик — наиболее крупный представитель своего семейства. Особи могут иметь длину до метра.

CC0 Желтопузик

Это безобидная рептилия. Взрослые желтопузики имеют однообразную оливково-бурую окраску, иногда с красноватым оттенком. Ее змеевидное туловище немного сжато с боков, голова желтопузика четырехгранная с заостренной мордой. У ящерицы мощная челюсть с плоскими зубами, с помощью которых она раскалывает панцири улиток и хитиновый покров насекомых.

По словам Дбар, змеи в Абхазии – сокращающийся класс рептилий. Освоение земель, сокращение природоохранных территорий, беспокойство со стороны людей — наиболее серьезные факторы угрозы для них.

В Абхазии нет пока Красной книги, но во многих соседних странах большая часть змей занесена в нее. Среди видов, включенных в Красную книгу, есть и гадюка Казнакова. В России эта гадюка охраняется в Кавказском заповеднике и в Сочинском природном национальном парке.

"В 2012 году в столице Бразилии мы с коллегами гуляли по городскому парку. Встречные нас предупредили, что на тропинке нам встретится гремучая змея. Это активно посещаемый парк в городской черте. Люди видят, что на дороге ядовитая змея, никто не возьмет в руки палку или камень. Потому что есть понимание и представление, что это часть фауны, которую требуется охранять. Людей предупреждают, чтобы никто ненароком не наступил. Необходима культура, которая образуется от воспитания. Воспитание требует и знаний. С детства нужно прививать уважительное отношение к природной среде, не убивать все, что попадается на глаза, только потому, что есть какие-то страхи, которые достались нам от наших предков-приматов", – сказала Дбар.

Чтобы предотвратить укус змеи, следует быть просто внимательным, носить в лесу закрытую обувь и свободные брюки. Нельзя трогать и преследовать змей.

Ненужных животных в природе нет, и убийство змей вернется бумерангом. Уничтожение естественных истребителей насекомых и грызунов вызовет дисбаланс в природе. Тогда бесконтрольно расплодившиеся другие твари уже станут новой головной болью человека.