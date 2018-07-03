Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в дерево в Гагрском районе ночью 3 июля.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе 3 июля, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

Авария произошла 3 июля ночью, примерно в 2:30, в Гагрском районе, в поселке Бзыбь, на 34 километре трассы Псоу — Ингур. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В автомобиле находились четыре человека. Пассажиры скончались на месте, водитель с телесными повреждениями доставлен в Гагрскую ЦРБ. Угроза его жизни миновала, прокомментировали в МВД.

По факту ДТП проводится доследственная экспертиза.