Выдача новых абхазских паспортов близится к завершению, заявили в Ткуарчале

Вице-премьер Астамур Кецба проверил паспортные управления Очамчыры и Ткуарчала, познакомился с процессом паспортизации граждан в районах.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Паспортизация в Ткуарчалском районе завершится в ближайшее время, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Абхазии.

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"В Ткуарчале проживает около пяти тысяч граждан Абхазии, при этом почти четыре тысячи уже получили паспорта нового образца. В селах Ткуарчалского района проживает более 10 тысяч человек, и большая их часть может претендовать на получение вида на жительство. Все это свидетельствует о том, что процесс паспортизации в нашем районе близится к завершению", — отчиталась на совещании с вице-премьером Астамуром Кецба начальник паспортного отдела по Ткуарчалскому району Эльвира Аршба.

Вице-премьер Астамур Кецба также ознакомился с работой паспортного отдела Очамчырского района, где выдано 6 873 документа.

"Уже выдано 6 873 паспорта, 162 гражданам Грузии отказано в получении паспорта. Принято 280 заявлений на получение вида на жительство, из них 167 граждан получили этот документ", – говорится в сообщении Кабмина.

Астамур Кецба отметил, что все проблемы, возникающие в процессе выдачи паспортов нового образца, должны решаться в срочном порядке.

Следующая инспекционная поездка членов правительства намечена в Гудаутский район. Ранее такие же проверки прошли в Сухумском, Гагрском и Галском районах.