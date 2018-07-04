Операция "Праздник": как МЧС Абхазии отметило 12 лет

Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии исполнилось 12 лет. Кто пришел поздравить спасателей республики в их профессиональный праздник, что им желали и дарили, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Начало

Суетливо было в конференц-зале Дома Москвы за полчаса до начала торжественной церемонии празднования дня создания МЧС Абхазии. Сотрудницы ведомства в строгой, но элегантной форме аккуратно раскладывали бумажки с именами гостей. Техники спешили наладить аппаратуру и проверяли ее работу. Спасатели, которые приехали из всех районов страны, разбившись на группы, в полголоса что-то обсуждали.

В парадном мундире в зал вошел министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния и вместе с ним еще несколько гостей. Все расступились, и важные персоны заняли места в первом ряду.

© Sputnik Бадри Есиава МЧС Абхазии исполнилось 12 лет

После исполнения государственного гимна слово взял глава спасательного ведомства. Поздравил коллег и предложил минутой молчания почтить память сотрудников, которые погибли на боевом посту.

© Фото : МЧС Абхазии Имитированная реальность: МЧС Абхазии приняло участие в международных учениях

"Хочу отметить личный вклад в общее дело каждого сотрудника, будь он рядовой или командир. Наша работа сопряжена не только с трудностями. Многие наши коллеги отдали свою жизнь при выполнении своих служебных обязанностей. За 12 лет мы потеряли шестерых наших сотрудников", — сказал Квициния.

На церемонии прозвучало много теплых слов и добрых пожеланий. От имени Кабинета Министров Абхазии вице-премьер республики Астамур Кецба зачитал письмо, в которой отмечалось, что спасательная служба – это мощная система оперативного реагирования, которая решает задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций на высоком уровне, а сотрудники ведомства несут службу с честью и достоинством.

От себя Кецба добавил, что день создания МЧС Абхазии — это день самых храбрых, стойких и мужественных людей.

За 12 лет свою эффективность и надежность МЧС Абхазии доказало на деле, и сегодня это ведомство – слаженная система, которая способна противостоять любой разрушительной стихии, говорилось в адресе главы МИДа страны Даура Кове.

© Sputnik Бадри Есиава Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил абхазский спасателей от имени президента России, руководителей МИДа и российских спасателей.

"Мы очень признательны за те действия, которые сотрудники вашего министерства проводят на вашем поприще. Как вы знаете, я новый человек на этом посту, однако за эти полтора месяца сумел лично убедиться в самоотверженном труде ваших сотрудников в горах, на воде, на дорогах Абхазии", — сказал Двинянин.

Отдельную благодарность посол выразил спасателям за то, что они оказывают помощь гражданам России, попавшим в сложную ситуацию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Нетеатральная постановка: как проходили учения МЧС Абхазии в центре Сухума

"Аманшалара (удачи — ред.)", — по традиции завершил свою речь на абхазском языке Двинянин.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба подчеркнул, что совместные с МЧС мероприятия приносят ощутимые результаты.

Теплые слова и огнетушитель

Министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Руслан Мова выразил уверенность в том, что сотрудничество ведомств двух стран останется таким же плодотворным.

Руслан Мова приехал не с пустыми руками. Со словами "пригодится" он вручил Льву Квициния огнетушитель, что вызвало улыбку у присутствующих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спецпенсию будут получать сотрудники МЧС Абхазии

Абхазских спасателей от имени руководства Южной Осетии поздравил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Алан Захаров и подарил картину, написанную югоосетинским мастером.

Абхазия и ДНР – это братство спасателей, единая команда настоящих профессионалов, подчеркнул в своем выступлении министр ДНР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий. Он также отметил, что сотрудников МЧС Абхазии знают далеко за пределами страны.

Впервые посетил Абхазию министр ЛНР по чрезвычайным ситуациям Евгений Кацавалов, который не смог скрыть своего восхищения абхазским гостеприимством.

"Раньше я здесь не был. Такое гостеприимство я ощущаю впервые. Хочу поблагодарить вас, Лев Константинович, руководство республики и всех спасателей. Хочу пожелать вам сухих рукавов и мира", — поздравил Кацавалов.

Соглашение

Виновники торжества в долгу не остались. После показа видеоотчета о работе МЧС Абхазии за 2017 год с рассказом об учениях, спасательных операциях состоялась церемония награждения памятными знаками отличия МЧС Абхазии.

Награждал лично Лев Квициния. Медалей "За содружество во имя спасения" удостоились посол России в Абхазии Алексей Двинянин, министр ЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

© Sputnik Бадри Есиава МЧС Абхазии исполнилось 12 лет

С пустыми руками не ушли и другие гости, которым подарили картины с пейзажами Абхазии. Начальник отдела департамента международной деятельности МЧС России Сергей Каравайцев поблагодарил за презент и пообещал, что ответный подарок уже в пути. Видимо, речь шла о реанимационном автомобиле для спасателей Абхазии, который должен прибыть в республику на днях.

© Sputnik Бадри Есиава МЧС Абхазии исполнилось 12 лет

Здесь же глава МЧС Абхазии Лев Квициния и министр внутренних дел ПМР Руслан Мова подписали соглашение о сотрудничестве между МЧС Абхазии и МВД Приднестровской Молдавской Республики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин попросил предоставить ему возможность познакомиться со спасателями Абхазии, в чем ему, конечно, не могли отказать.