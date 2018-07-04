4 июля 1993 года: абхазские бойцы форсировали реку Гумиста

Из книги Аслана Авидзба "Вопросы военно-политической истории Абхазии. Отечественная война (1992—1993 гг.)":

"4 июля представители общественности Кабардино-Балкарии обратились к президенту и председателю Верховного Совета республики со следующими предложениями: созвать Чрезвычайную сессию Верховного Совета и обсудить вопрос о неотложных мерах по оказанию всесторонней помощи Абхазии, добиться политическим путем вывода грузинских войск с ее территории; срочно организовать и провести конкретные мероприятия по защите народа Абхазии и усилению оказания ему необходимой помощи вплоть до содействия всеобщей мобилизации добровольцев; руководству республики выступить с инициативой срочного созыва совещания руководителей республик Северного Кавказа для обсуждения создавшейся ситуации. Также 4 июля представители творческой и научной интеллигенции России и Абхазии обратились к Борису Ельцину, Руслану Хасбулатову и Виктору Черномырдину. В обращении было сказано, что поддержка Россией "требования населения Абхазии о выводе грузинских войск могла бы не только спасти народ от физического уничтожения, но и укрепить саму Россию, а также способствовала бы снятия напряженности на юге России и Северном Кавказе".

Между тем события театра военных действий развивались своим чередом. После высадки тамышского десанта наступление Абхазской армии началось и на Гумистинском фронте. В третьем часу ночи 4 июля в Нижней Эшере абхазскими подразделениями был совершен отвлекающий маневр. В соответствии с планом была форсирована Гумиста и в результате кровопролитных боев были заняты передовые посты противника. Группа продержалась до конца следующего дня и вернулась на прежние позиции. Задача была выполнена, противник был отвлечен от основного северного (Шромского) направления наступления Абхазской армии.

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