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Ново-афонская пещера

День рождения пещеры: в Новом Афоне отметили дату появления "визитки" города

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первый поезд с экскурсантами совершил рейс в Новоафонскую пещеру 43 года назад 4 июля 1975 года.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Годовщину появления одной из главных достопримечательностей Нового Афона отметили в курортном городе Абхазии в среду 4 июля.

Здесь же открыли мемориальную доску ее первооткрывателю Гиви Смыр. Был показан фильм Цизы Аргун, снятый к годовщине со дня его смерти.

Открытие мемориальной доски Гиви Смыр
© Фото : предоставлено: Дамеем Смыр
Открытие мемориальной доски Гиви Смыр

По словам менеджера Новоафонской пещеры, Эсмы Гарцкия, сейчас ведутся работы по реконструкции вестибюля у входа в пещеру.

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"Увеличивается зона ожидания для туристов, чтобы люди не стояли на жаре. Мы проводим работы, которые могут помочь туристам почувствовать себя как дома", — сказала она.

Открытие мемориальной доски Гиви Смыр
© Фото : предоставлено: Дамеем Смыр
Открытие мемориальной доски Гиви Смыр

По сравнению с курортным сезоном 2017 года количество посетителей пещеры на начало 2018 года сильно сократилось.

"К сожалению, этот год не отличается высокими показателями. Думаем, что это связано с Чемпионатом мира по футболу. Пока что мы работаем не в полную силу", — прокомментировал ситуацию замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.

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Пещера в Новом Афоне — огромная карстовая полость объемом около одного миллиона кубических метров. Это одна из крупнейших пещер в Абхазии.

Теги:
пещера, годовщины, Гиви Смыр, Новый Афон, Абхазия



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