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Парк Сказка

Красный Крест начал поиски захоронений в городском парке Сухума

© Фото: vmulder
В Абхазии
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Работы по эксгумации тел погибших в Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным комитетом Красного Креста с 2013 года.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Поиски захоронений времен Отечественной войны народа Абхазии продолжились в парке "Сказка" в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев в среду 4 июля.

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© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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"В рамках нашей сезонной эксгумации мы продолжаем работу в Абхазии. С сегодняшнего дня мы приступили к работам в парке "Сказка" в Сухуме. Мы стараемся прилагать все усилия во избежание неудобств со стороны жителей и гостей города. Благодарим всех за понимание. Отдельное спасибо за поддержку властям Абхазии и Комиссии по без вести пропавшим ", — сказал Забалуев. 

Он добавил, что работы в парке имени Курченко, к которым приступили в июней 2018 года, не прекращены.

Международный комитет Красного Креста начало свою работу в Абхазии в разгар Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по снабжению продуктами питания и предметами первой необходимости. Осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудование на станции переливания крови.

Теги:
поиски, погибшие, останки, эксгумация, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Международный комитет Красного Креста, Абхазия



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