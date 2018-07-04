Красный Крест начал поиски захоронений в городском парке Сухума

Работы по эксгумации тел погибших в Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным комитетом Красного Креста с 2013 года.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Поиски захоронений времен Отечественной войны народа Абхазии продолжились в парке "Сказка" в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев в среду 4 июля.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Захоронение времен грузино-абхазской войны обнаружено в Сухуме

"В рамках нашей сезонной эксгумации мы продолжаем работу в Абхазии. С сегодняшнего дня мы приступили к работам в парке "Сказка" в Сухуме. Мы стараемся прилагать все усилия во избежание неудобств со стороны жителей и гостей города. Благодарим всех за понимание. Отдельное спасибо за поддержку властям Абхазии и Комиссии по без вести пропавшим ", — сказал Забалуев.

Он добавил, что работы в парке имени Курченко, к которым приступили в июней 2018 года, не прекращены.

Международный комитет Красного Креста начало свою работу в Абхазии в разгар Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по снабжению продуктами питания и предметами первой необходимости. Осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудование на станции переливания крови.