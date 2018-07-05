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Демографический вклад: "Азхара" выплатил матпомощь 180 семьям Абхазии

© Sputnik . Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Благотворительный фонд "Азхара" занимается материальной поддержкой многодетных семей Абхазии с 1 января 2017 года.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. За первое полугодие 2018 года благотворительный некоммерческий фонд "Азхара" выплатил по 100 тысяч рублей 180 абхазским семьям при рождении третьего и последующего ребенка, сообщила в интервью радио Sputnik представитель фонда Луиза Тарба.

Депутат Народного Собрания Абхазии Чамагуа Леонид
© Sputnik Томас Тхайцук
Чамагуа: в фонд "Азхара" в 2017 году обратилось 407 семей

При основании фонда планировалось, помимо единовременной помощи, оказывать и ежемесячную, три тысячи рублей. Однако от этой идеи вскоре пришлось отказаться.

"К сожалению, бюджета фонда не хватает для оказания ежемесячных выплат. К сентябрю 2017 года нам пришлось приостановить это направление", — рассказала представитель фонда Луиза Тарба.

Финансированием фонда "Азхара" совместно с государством занимаются коммерческие организации и частные предприниматели Абхазии.

"Мы обращаемся за помощью к различным организациям. Безусловно, государство оказывает нам немалую поддержку. В сложившейся экономической ситуации в стране упрекать кого-то в отказе от помощи невозможно. Благотворительность — дело добровольное", — прокомментировала Тарба.

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Главный критерий для получения материальной помощи – национальная принадлежность. Абхазские семьи при обращении в "Азхара" могут получить 100 тысяч рублей вне зависимости от места рождения ребенка. Срок получения выплаты зависит от экономического состояния фонда.

"Время получения материальной помощи зависит от того, насколько быстро пополняется бюджет. Некоторым приходится ждать месяц-два, другим меньше. Каждый получает помощь в порядке очереди",- сообщила Тарба.

Благотворительный фонд "Азхара" был образован 1 января 2017 года в целях материальной помощи многодетным семьям Абхазии и стимулирования демографической ситуации в стране.




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