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Судебный молоток и весы правосудия

Матери застройщика, кинувшей гранату в приставов в Сухуме, дали шесть лет тюрьмы

© Depositphotos / JanPietruszka
В Абхазии
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7 декабря 2017 года во время посещения объекта незаконного строительства в Сухуме судебными исполнителями мать застройщика взорвала во дворе гранату.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Арусяк Хачатурян, которая в декабре 2017 года взорвала гранату у себя во дворе во время посещения объекта незаконного строительства судебными приставами, Верховный суд Абхазии приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.

Судебное слушание по делу Арусяк Хачатурян
© Sputnik Сария Кварацхелия
"Взрывной" аргумент: дело матери застройщика, метнувшей гранату в приставов

"Согласно резолютивной части оглашенного приговора, Арусяк Хачатурян признана виновной по всем статьям, предъявленным органом расследования. Арусяк Хачатурян назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с применением положений статьи 59 УК Республики Абхазия, предусматривающей при наличии исключительных обстоятельств возможность назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РА", – говорится в сообщении.

7 декабря 2017 года во время посещения объекта незаконного строительства в Сухуме судебными исполнителями мать застройщика взорвала во дворе гранату. Предварительным следствием было установлено, что Арусяк Хачатурян бросила гранату в соседа Георгия Романовского, который стоял на балконе своего дома, но снаряд отскочил и упал на землю. От взрыва судебный исполнитель Астамур Ахсалба получил закрытую черепно-мозговую травму, а в автомобиль гражданки Виктории Сакания попали осколки.




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