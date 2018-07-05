Абхазия в Азии: Нацбанк представил коллекцию монет на выставке в Гонконге

Национальный банк Абхазии принял участие в международной нумизматической выставке, которая проходила в Гонконге с 29 июня по 1 июля.

О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский язык имя Дырмита Гулиа, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Как пишется Дырмит Гулиа на китайском

Национальный банк Абхазии на выставке в Гонконге "Hong Kong International Numismatic Faire" представили председатель банка Беслан Барателиа, директор экономико-правового департамента Фатима Заде и начальник службы внешних связей Лиана Агрба.

© Sputnik Лев Рыжков Апсар: "памятная" валюта Абхазии

Тридцать коллекционных памятных монет Абхазии увидели посетители этой крупной нумизматической выставки, которая объединяет аукционные дома, кредитные организации, частных коллекционеров и дилеров из более чем 50 стран мира.

В такой конкурентной среде нашлось место и для маленькой Абхазии, чей украшенный национальной символикой стенд посетили сотни людей. Начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба обратила внимание на особенности характера представителей азиатских стран, которые выражались в сдержанном интересе.

"В Азии свой менталитет и своя культура. Они более закрытые. Что самое интересное, они не сразу подходили к стенду. Сначала проходили мимо, бросая взгляд на нашу коллекцию, но было видно, что им интересно. Потом возвращались и рассматривали монеты, изучали каталог, и уже после этого завязывался разговор", — поделилась Агрба.

После того как удалось привлечь внимание "застенчивых" посетителей, от них посыпались вопросы о том, где расположена Абхазия, что она собой представляет, где и кем выпускаются ее коллекционные монеты.

© Фото : предоставлено: Лианой Агрба Нумизматическая выставка "Hong Kong International Numismatic Faire"

Агрба вспомнила забавный случай, когда одного из китайцев заинтересовала монета, выпущенная в честь абхазского поэта Дырмита Гулиа, чье имя он настойчиво пытался перевести на родной язык. Это слегка озадачило Лиану, но любознательный парень не унимался. Он не поленился и нашел эту монету в интернете, прочитал ее описание на английском языке и узнал, как иероглифами правильно пишется имя основоположника абхазской письменной литературы.

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Наибольшим спросом пользовалась монета "Новоафонский монастырь", которая привлекла гостей абхазского стенда ярким дизайном и размерами. Эта монета самая большая в коллекции Нацбанка республики. Внимание посетителей также привлекли наборы монет из недрагоценных металлов "Храмы Абхазии", выпущенные в 2016 году.

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"Участие в подобного рода мероприятиях дает возможность банку Абхазии не только рассказать миру о нашей стране, но и завести деловые контакты, расширить свою деятельность. К примеру, в Гонконге мы установили контакты с несколькими монетными дворами из различных стран и уже начали с ними сотрудничество. Это расширяет наши возможности. Мы сможем взаимодействовать не только с Россией, но и с монетными дворами других стран, которые осуществляют эмиссию", — отметила Лиана Агрба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Предоставлено: Лиана Агрба Нацбанк Абхазии представил коллекцию монет на выставке в Гонконге

Азиатское направление для Абхазии новое и перспективное, подчеркнула сотрудник Нацбанка. Технологии изготовления монет в некоторых странах сильно продвинулись, что позволяет применять интересные и более разнообразные методы чеканки.

Азиатский Вавилон

Национальный банк Абхазии был представлен в Гонконге как официальный банк суверенного государства. В административном районе Китайской Народной Республики никаких сомнений и проблем по поводу статуса Абхазии не возникло, чего нельзя сказать об участии в нумизматической выставке в Нью-Йорке в январе 2017 года.

"Через две недели после того как выставка в Нью-Йорке завершилась, поступила реакция МИДа Грузии. Сначала они заявили, что мы не участвовали, потом сказали, что мы участвовали, но в качестве российской делегации", — вспомнила Агрба.

© Фото : предоставлено: Лианой Агрба Нумизматическая выставка "Hong Kong International Numismatic Faire"

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Но и в Гонконге не обошлось без мелких инцидентов с представителями Грузии, которые подошли к абхазскому стенду и в очередной раз пытались доказать свою одиозную политическую позицию, связанную с суверенитетом республики, но скандала удалось избежать.

Делегаты из Абхазии нашли время и для прогулок по Гонконгу. Лиана Агрба впервые посетила этот город-государство, который ей показался Вавилоном нашего времени.

"Это такой "микс" городов. Скажем так – Вавилон. Там очень много разных культур, наций, и я думаю, что за Гонконгом будущее. Поэтому нам было очень интересно это направление", — поделилась впечатлениями Агрба.

Неудивительно, что многомиллионный Гонконг ей показался суетливым. Количество желающих посетить выставку отразилось на времени работы выставки, которая официально должна была открываться в 10:00 и закрываться в 18:00, но из-за огромного количества желающих попасть на нее, организаторам приходилось продлевать время работы.

Она обратила внимание, что посетителями выставки были самые разные люди – от коллекционеров и экспертов до студентов и пенсионеров. Ей сложно было не заметить то, как серьезно жители Азии относятся к цифрам. Вера в силу нумерологии заставляла их искать "мистическиое" сочетание цифр на монетах и сертификатах.

© Фото : предоставлено: Лианой Агрба Нумизматическая выставка "Hong Kong International Numismatic Faire"

После азиатского опыта Национальный банк Абхазии планирует выйти на европейские площадки, понимая, что на этом пути им всячески будут чинить препятствия восточные соседи. К этому они готовы.

Сегодня в коллекции Нацбанка Абхазии 63 монеты, и к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии она пополнится еще на один экземпляр – "Аиааира" тиражом в 250 единиц.