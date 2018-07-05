Абхазия в Азии: Нацбанк представил коллекцию монет на выставке в Гонконге

О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский язык имя Дырмита Гулиа, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Как пишется Дырмит Гулиа на китайском
Национальный банк Абхазии на выставке в Гонконге "Hong Kong International Numismatic Faire" представили председатель банка Беслан Барателиа, директор экономико-правового департамента Фатима Заде и начальник службы внешних связей Лиана Агрба.
Тридцать коллекционных памятных монет Абхазии увидели посетители этой крупной нумизматической выставки, которая объединяет аукционные дома, кредитные организации, частных коллекционеров и дилеров из более чем 50 стран мира.
В такой конкурентной среде нашлось место и для маленькой Абхазии, чей украшенный национальной символикой стенд посетили сотни людей. Начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба обратила внимание на особенности характера представителей азиатских стран, которые выражались в сдержанном интересе.
"В Азии свой менталитет и своя культура. Они более закрытые. Что самое интересное, они не сразу подходили к стенду. Сначала проходили мимо, бросая взгляд на нашу коллекцию, но было видно, что им интересно. Потом возвращались и рассматривали монеты, изучали каталог, и уже после этого завязывался разговор", — поделилась Агрба.
После того как удалось привлечь внимание "застенчивых" посетителей, от них посыпались вопросы о том, где расположена Абхазия, что она собой представляет, где и кем выпускаются ее коллекционные монеты.
Агрба вспомнила забавный случай, когда одного из китайцев заинтересовала монета, выпущенная в честь абхазского поэта Дырмита Гулиа, чье имя он настойчиво пытался перевести на родной язык. Это слегка озадачило Лиану, но любознательный парень не унимался. Он не поленился и нашел эту монету в интернете, прочитал ее описание на английском языке и узнал, как иероглифами правильно пишется имя основоположника абхазской письменной литературы.
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Наибольшим спросом пользовалась монета "Новоафонский монастырь", которая привлекла гостей абхазского стенда ярким дизайном и размерами. Эта монета самая большая в коллекции Нацбанка республики. Внимание посетителей также привлекли наборы монет из недрагоценных металлов "Храмы Абхазии", выпущенные в 2016 году.
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"Участие в подобного рода мероприятиях дает возможность банку Абхазии не только рассказать миру о нашей стране, но и завести деловые контакты, расширить свою деятельность. К примеру, в Гонконге мы установили контакты с несколькими монетными дворами из различных стран и уже начали с ними сотрудничество. Это расширяет наши возможности. Мы сможем взаимодействовать не только с Россией, но и с монетными дворами других стран, которые осуществляют эмиссию", — отметила Лиана Агрба.
Азиатское направление для Абхазии новое и перспективное, подчеркнула сотрудник Нацбанка. Технологии изготовления монет в некоторых странах сильно продвинулись, что позволяет применять интересные и более разнообразные методы чеканки.
Азиатский Вавилон
Национальный банк Абхазии был представлен в Гонконге как официальный банк суверенного государства. В административном районе Китайской Народной Республики никаких сомнений и проблем по поводу статуса Абхазии не возникло, чего нельзя сказать об участии в нумизматической выставке в Нью-Йорке в январе 2017 года.
"Через две недели после того как выставка в Нью-Йорке завершилась, поступила реакция МИДа Грузии. Сначала они заявили, что мы не участвовали, потом сказали, что мы участвовали, но в качестве российской делегации", — вспомнила Агрба.
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Но и в Гонконге не обошлось без мелких инцидентов с представителями Грузии, которые подошли к абхазскому стенду и в очередной раз пытались доказать свою одиозную политическую позицию, связанную с суверенитетом республики, но скандала удалось избежать.
Делегаты из Абхазии нашли время и для прогулок по Гонконгу. Лиана Агрба впервые посетила этот город-государство, который ей показался Вавилоном нашего времени.
"Это такой "микс" городов. Скажем так – Вавилон. Там очень много разных культур, наций, и я думаю, что за Гонконгом будущее. Поэтому нам было очень интересно это направление", — поделилась впечатлениями Агрба.
Неудивительно, что многомиллионный Гонконг ей показался суетливым. Количество желающих посетить выставку отразилось на времени работы выставки, которая официально должна была открываться в 10:00 и закрываться в 18:00, но из-за огромного количества желающих попасть на нее, организаторам приходилось продлевать время работы.
Она обратила внимание, что посетителями выставки были самые разные люди – от коллекционеров и экспертов до студентов и пенсионеров. Ей сложно было не заметить то, как серьезно жители Азии относятся к цифрам. Вера в силу нумерологии заставляла их искать "мистическиое" сочетание цифр на монетах и сертификатах.
После азиатского опыта Национальный банк Абхазии планирует выйти на европейские площадки, понимая, что на этом пути им всячески будут чинить препятствия восточные соседи. К этому они готовы.
Сегодня в коллекции Нацбанка Абхазии 63 монеты, и к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии она пополнится еще на один экземпляр – "Аиааира" тиражом в 250 единиц.