Плоды "токсичного" общества: почему в Абхазии происходят самоубийства

На днях в социальные сети попали сводки МВД о случаях самоубийства и попытках суицида в Абхазии. О том, как предотвратить самоубийство и как помочь человеку, решившемуся на отчаянный шаг, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Самоубийства – проблема всех времен и поколений. По мнению психолога Хатуны Логуа, неверно говорить о том, что последнее годы наблюдается всплеск суицида в республике. Все дело в том, что теперь стали больше информировать.

"Самоубийства происходили всегда. Если бы велась какая-то статистика, то мы могли бы делать сравнение. Но мне кажется, самоубийств больше не стало. Просто об этих случаях стали больше говорить, больше информировать, что в принципе само по себе хорошо. На самом деле, для нашего малочисленного народа это огромный процент", – считает она.

Практически у каждого человека, сказала психолог, когда-нибудь возникала мысль про то, что все надоело, нет сил дальше жить. Зачастую суицидальные настроения появляются не сразу. На подсознательном уровне мы каждый день получаем определенную дозу стресса. Капля за каплей все это собирается в сознании. С накопительным стрессом, уверена Логуа, человеческая психика хуже справляется, чем с большим горем, связанным с потерей близкого человека.

Мифы о самоубийстве

Бытует мнение, что самоубийства совершают психически больные люди. Но Хатуна Логуа категорически отвергает этот миф.

"По статистике, около 80 процентов самоубийств совершают психически здоровые люди, то есть у них нет какой-то шизофрении, они не слышат голосов, которые приказывают им покончить жизнь самоубийством", – утверждает она.

Но, что же может толкнуть человека на такой отчаянный шаг? Практически всегда – большое потрясение в жизни – потеря близкого, событие, за которое человек боится быть наказанным или же подвергнут общественному порицанию.

"В это время включается такой феномен сужения сознания, когда человек не видит выхода, ему кажется, что все — это уже финал, тупик и дальше жить с этим невозможно. Он настолько концентрирует, фокусирует свое внимание на этом событии, что просто не думает, что жизнь на этом не заканчивается, что это не есть безвыходная ситуация", – объясняет психолог.

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Важно быть рядом

Хатуна Логуа делит суицид на явный и скрытый. В любом случае оба типа можно заметить, если быть внимательным к человеку и не игнорировать его проблемы.

"Есть суицидальные намерения, скрытый суицид, есть самоповреждающее поведение, например, уход в наркоманию, алкоголизм, в рискованное поведение, скажем, когда человек пьяным садится за руль. На мой взгляд, это симптомы общей картины неблагополучия, потому что у нас реально нездоровая, "токсичная" среда", – считает она.

В критический момент важно, чтобы рядом с человеком оказался близкий, с которым можно поделиться, который может протянуть руки помощи и просто поговорить.

"Очень важно, если это близкие люди, твоя семья, если это родители. Но для того, чтобы в такой ситуации ребенок пришел к тебе, очень нужно выстроить доверительный стиль общения. А все это закладывается еще в самом раннем детстве. Для иллюстрации. Буквально недавно на улице случайно подсмотрела. Маленькая девочка бегала по набережной, забралась на парапет, видимо, мама предупреждала, чтобы она этого не делала. И вот, девочка упала, ей больно, она плачет и в то же время со страхом смотрит на маму, а мама подошла и еще сверху ей надавала с криками: "Я же тебя предупреждала не делать этого", – поделилась наблюдением Логуа. – Я могу предположить, когда девочка вырастет, если с ней что-то случится в жизни, то вряд ли она придет к маме и расскажет про то, что ей очень плохо. На самом деле, грустно от того, насколько это распространено".

Нельзя игнорировать

Самоубийство бывает и запланированным. К нему человек готовится долго и тщательно. В этом случае нужно быть внимательным к настроению человека. Если он после долгой депрессии внезапно стал веселым, это повод для того, чтобы забеспокоиться.

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"Если вы знаете, что ваш близкий долгое время находится в неблагоприятной ситуации, у которой нет разрешения, и вы знаете, что человек сильно переживает по этому поводу, может, даже какие-то признаки депрессии у него. И вот, вы видите, что ситуация не разрешилась, а человек успокоился, даже повеселел, то знайте, это может быть сигналом к тому, что он уже принял решение. Например, такой ситуацией может быть домашнее насилие, не только физическое, но и эмоциональное. Если человек успокоился неожиданно, то это может говорить о том, что он принял решение положить конец этому кошмару", – предупредила эксперт.

Еще одним тревожным сигналом могут быть фразы, похожие на завещание или прощание. Зачастую люди считают, что это попытка манипулировать или же привлечь к себе внимание. Однако психолог не советует игнорировать такие высказывания.

"Человек просит прощения, раздаривает ценные для него вещи. Это тоже можно интерпретировать как ритуал прощания. Реактивный суицид никогда не случается просто. Это не про то, что человек не хочет жить, это про то, что человек не может так больше жить, потому что настолько сильны эти переживания и мучительна ситуация, что он не находит другого способа. В этом смысле суицид может быть криком о помощи, потому что тут не про смерть, а про невозможность дальше жить. Поэтому фразы детей или взрослых о невозможности жить дальше нельзя игнорировать. Человек так или иначе, даже в косвенном, скрытом смысле сообщает о своем намерении. Не бывает случайностей. Если даже вам кажется, что какая-то фраза брошена просто так, все равно нельзя оставлять ее без внимания. Это повод для того, чтобы сесть и прямо доверительно поговорить с человеком", – объясняет Логуа.

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Иногда благодаря честному, открытому разговору потенциальный самоубийца может увидеть свет в конце тоннеля.

"Без обиняков поговорите с ним, скажите ему, что вас беспокоит. Вопросы надо задавать прямо. Например, "Меня обеспокоила твоя фраза. Означает ли это, что у тебя есть намерение самоубийства?". Не нужно бояться называть это слово. Ваша открытость может помочь человеку поговорить об этом. Иногда, если человек даже поделится своим внутренним состоянием, это может помочь ему осознать, что он не один, что есть кто-то, кому не безразлична его судьба. Может даже помочь найти выход из ситуации. Когда человек получает такую помощь, то это может предотвратить трагедию, отвести его от мысли покончить жизнь самоубийством", – добавила Логуа.

Если поделиться не с кем, то следует обратиться к психологу.

В Абхазии пока еще нет горячей линии психологической помощи. Но, по словам Логуа, можно позвонить по телефону доверия, который работает при Ассоциации женщин Абхазии для жертв насилия.

"Как говорил знаменитый суицидолог Эдвин Шнейдман: "Самоубийца помещает свой психологический скелет в шкафу у оставшихся в живых близких". Наверное, чувство вины, вопросы: почему, чего я недодал, что я недоделал и недолюбил — будут мучить близких самоубийцы всю жизнь. Да, семья самоубийцы тоже нуждается в поддержке, может, даже в профессиональной помощи", – считает психолог.