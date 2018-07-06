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Игорь Адлейба во время боя

Грузина на армянина: с кем будет биться в Екатеринбурге боксер из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На вечере профессионального бокса, который состоится 14 июля в Екатеринбурге, Игорь Адлейба должен был встретится со спортсменом из Грузии Мерабом Туркадзе.

СУХУМ, 6 – Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Грузии Мераб Туркадзе отказался от боя с Игорем Адлейба, теперь абхазский спортсмен встретится на ринге с армянином Михаилом Авакяном, сообщил корреспонденту Sputnik менеджер Игоря Адлейба Андрей Черезов.

Боксер Игорь Адлейба
© Фото : предоставлено: Игорем Адлейба
Игорь Адлейба встретится с боксером из Грузии на ринге в Екатеринбурге

"У нас был одобрен один спортсмен Мераб Туркадзе, который действительно из Грузии. Мы планировали бой с ним, но получили отказ от боя. Пока причины не знаем. Команда не указала. Теперь мы планируем бороться с армянином Михаилом Авакяном", – прокомментировал Черезов.

Вечер профессионального бокса, в котором участвует Игорь Адлейба, состоится 14 июля в Екатеринбурге.

Ранее сам спортсмен сообщал Sputnik, что встретится на ринге с грузинским боксером Мерабом Туркадзе. В профессиональной карьере Адлейба, как признался сам боксер, еще не было такого опытного соперника, и Игорь вместе с тренерами усердно готовился к встрече.

Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.




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