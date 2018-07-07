Абхазские каникулы ансамбля "Амцабз"

Детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба уже второй раз проводит свои каникулы в Сухуме. О том, чем занимались юные танцоры в Абхазии и какие планы строят на будущее, читайте в репортаже Sputnik.

Репетиции на дому

Детский ансамбль расположился в гостинице "Айтар", в одном из отдельных гостиничных домов. Большие дворы, парковые зоны, кафе и море через дорогу — все выглядит, как обычный детский лагерь, и все условия для этого есть. Но, несмотря на это, дети следуют установленному руководителем порядку. Походы на море и в кино, игры в футбол сменяются ежедневными репетициями, где дети отрабатывают все движения и приступают к изучению новых номеров.

© Sputnik Ансамбль "Амцабз" во время репетиции

"Все! Тишина! Построились. Танцуем абхазский. Пять, шесть, семь, восемь и начали", — приказал учитель строго, но негромко.

Дети занимались каждый своим делом, кто-то шумно разговаривал, кто-то репетировал, другие сидели и, казалось, мысленно были далеко. Но как только прозвучала установка, наступила полная тишина, со всех углов зала в несколько четких линий выстроились с серьезными лицами юные танцоры.

Репетиция проходила по нашей просьбе, но дети танцевали, выкладываясь, как на концерте. Движения их были четкие и отработанные. В процессе танца руководитель делал несколько замечаний, и дети быстро их выполняли. Танец абхазский сменился чеченским, затем мужская часть ансамбля показала отдельный танец, за ней последовали девочки, которые исполняли движения, не уступавшие по сложности мужским.

© Sputnik Ансамбль "Амцабз" во время репетиции

"Чтобы поднять хореографический уровень детей, такие сборы просто необходимы. В Москве мы занимаемся два раза в неделю, в субботу и в воскресенье. Этого мало. А в Абхазии мы находимся 20 дней, и у нас в распоряжении зал для репетиций. Материал, который мы освоили здесь за это время, в Москве мы бы готовили несколько месяцев. Такие каникулы также сплачивают наш коллектив. Условия здесь немного "спартанские", что помогает детям проявить себя, стать более самостоятельными, также дети начинают лучше понимать друг друга и ближе дружить", — рассказывает руководитель ансамбля Лаша Марыхуба.

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На каникулы в Абхазию приехал не весь состав ансамбля, в гостинице проживали в основном те, у кого нет родственников в Абхазии, другие же находились в гостях у родных, но ежедневные репетиции не пропускали.

"В работе с детьми есть свои особенности. Они — наше будущее, и необходимо отдавать им все свои силы, но при этом держать железную дисциплину, без которой не будет нужного результата. Наш коллектив многонациональный, и это необходимо учитывать. Работа не простая, характер и воспитание у всех разное", — объяснят руководитель.

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Путь к прорыву

Выпускник сухумского Культпросветучилища и московского ГИТИСа Лаша Марыхуба начал свою танцевальную карьеру в 1996 году в сухумском ансамбле "Кавказ" Кандида Тарба. Окончив Культпросветучилище Абхазии, он переехал в Северную Осетию, где продолжил свою работу в ансамбле "Алан", затем были еще несколько коллективов, в которых он продолжил свою деятельность. Перед тем как открыть танцевальную студию в Москве, Лаша 12 лет проработал в детском чеченском ансамбле.

© Sputnik Ансамбль "Амцабз" во время репетиции

"Мой многолетний опыт мне помог в работе с детьми и в создании нашего танцевального коллектива, но в самом начале никто не предполагал, что из нашей студии с дюжиной танцоров мы перерастем в полноценный ансамбль. Танцевальная студии была организована в 2012 году, а как ансамбль, мы состоялись к 2015 году. И на сегодняшний день наш коллектив состоит из 90 учащихся, в репертуаре 10 номеров, в самом массовом номере принимают участие 32 человека. У нас два педагога и четыре музыканта. Параллельно с танцами все желающие обучаются абхазскому языку", — говорит он.

Прорыв ансамбля произошел после победы на межрегиональном фестивале хореографического искусства "Гордость Москвы".

2015 год принес ансамблю "Амцабз" семь кубков московских фестивалей, чемпионство на всех четырех этапах межрегионального фестиваля хореографического искусства "Гордость Москвы". Детский коллектив также удостоился почетного звания "Член WADA (World Artland Dance Alliance). А нынешний год уже принес коллективу победу на престижном международном конкурсе "Феерия танца".

"После каникул в Абхазии мы увидимся в сентябре и будем продолжать репетиции. Осенью планируем посетить два фестиваля, также у нас ежегодные отчетные концерты, которые мы даем на сцене московского Мюзик-холла, и думаем в течение года принять участие еще в нескольких фестивалях", — рассказ о планах Марыхуба.