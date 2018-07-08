Яркие выставки, джаз и оперные премьеры: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 9 по 15 июля.

РУСДРАМ

На сцене РУСДРАМа 9 июля в 19:00 вновь покажут классику Искандера. "Широколобый" — история о о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества заставит зрителя задуматься. Роли исполнят уже полюбившиеся абхазской публике Люпчо Спасов, Марина Скворцова и Мадлена Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

Абхазская государственная филармония.

Сухум JazzFest

Если вы не успели попасть на открытие главного джазового события столицы, то 11 июля в 19:00 не упустите второй шанс. На сцене выступит трио Армена Мерабова, а специальным гостем станет Мариам Мерабова.

© Sputnik Томас Тхайцук Концерт Мариам Мерабовой.

А 13 июля в 19:00 на сцене филармонии впервые выступит победитель проекта "Большая опера" на канале "Культура" Владимир Магомадов, сцену с ним разделит солистка Абхазской филармонии Кристина Эшба.

© Фото : Алан Воуба Лука Гаделия и Кристина Эшба

Молодежный театр

12 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре Молодежный театр приглашает на комедийную постановку "Человек и джентельмен". Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. Хорошее настроение после спектакля гарантировано.

© Sputnik Томас Тхайцук Пьеса "Человек и джентльмен"

ЦВЗ

В Центральном выставочном зале до 13 июля продолжится выставка Виссариона Цвижба "Листопад". Яркие краски и сказочные образы – отличный антидепрессант в середине рабочей недели.