Яркие выставки, джаз и оперные премьеры: культурные события Абхазии на неделю

Афиша культурных событий Абхазии с 9 по 15 июля.
РУСДРАМ
На сцене РУСДРАМа 9 июля в 19:00 вновь покажут классику Искандера. "Широколобый" — история о о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества заставит зрителя задуматься. Роли исполнят уже полюбившиеся абхазской публике Люпчо Спасов, Марина Скворцова и Мадлена Барциц.
Абхазская государственная филармония.
Сухум JazzFest
Если вы не успели попасть на открытие главного джазового события столицы, то 11 июля в 19:00 не упустите второй шанс. На сцене выступит трио Армена Мерабова, а специальным гостем станет Мариам Мерабова.
А 13 июля в 19:00 на сцене филармонии впервые выступит победитель проекта "Большая опера" на канале "Культура" Владимир Магомадов, сцену с ним разделит солистка Абхазской филармонии Кристина Эшба.
Молодежный театр
12 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре Молодежный театр приглашает на комедийную постановку "Человек и джентельмен". Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. Хорошее настроение после спектакля гарантировано.
ЦВЗ
В Центральном выставочном зале до 13 июля продолжится выставка Виссариона Цвижба "Листопад". Яркие краски и сказочные образы – отличный антидепрессант в середине рабочей недели.