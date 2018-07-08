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Футбольный Сухум: в SputnikFanZone поздравили столицу с днем рождения

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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SputnikFanZone продолжает принимать истинных поклонников футбола.

Бадри Есиава, Sputnik

И снова футбол. И снова фан-зона в Сухуме — в городе, который 7 июля отмечал свой день "рождения". 

Ведущей SputnikFanZone в Guarap Hall Алхас Манаргия поздравил всех присутствующих с Днем города Сухум и слегка углубился в историю столицы Абхазии. 

Приглашенный в фан-зону футбольный эксперт, коренной сухумчанин Инал Хашиг вспомнил, что в советские годы абхазские футболисты занимали лидирующие позиции в сборной союза.

Ахрик Цвейба
© Sputnik
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"Прекрасно помню, что в те годы в одном Сухуме было от 30 до 40 детских тренеров по футболу, а в любой возрастной сборной СССР было один или два воспитанника абхазского футбола. К примеру, в клубе Григория Федотова из десяти лидирующих игроков трое были из Сухума", — отметил Хашиг. 

Раньше в Сухуме играли в футбол в каждом дворе и использовали любую подходящую площадку для того, чтобы попинать мяч, а иногда круглый "снаряд" заменял обычный теннисный шар, добавил он. 

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В отличие от современной молодежи, тогда дети проводили все свободное время во дворах и не отвлекались на различные гаджеты, не без сожаления сказал болельщик со стажем. 

А вот сама молодежь утверждает обратное. Пятнадцатилетний Батал Тлябичев из Сухума признался, что он не заядлый болельщик, но в футбол поиграть любит. Обычно он и его друзья встречаются на поле для мини-футбола в Синопе. 

Леона Воуба из Очамчыры в фан-зону пригласил брат, который живет в столице. Он признался, что обстановка на новом месте для него непривычная, но интересная. В Очамчыре есть стадион, где Леон и его товарищи стараются проводить как можно больше времени. 

"У нас многие играют в футбол и любят эту игру. Лично я с удовольствием стал бы профессиональным игроком", — признался школьник. 

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Чемпионат мира по футболу по версии ConIfa, который прошел в Абхазии в 2016 году и в котором национальная сборная республики одержала победу, отличный пример того, что этот вид спорта активно развивается в стране, считает Ашот Миносян из Сухума. 

Несмотря на это, добавил он, в районах Абхазии, в частности, в столице, не хватает обустроенных футбольных полей.

Абхазский Уругвай выиграл Всероссийский футбольный турнир в Сочи
© Фото : Гуранда Хашба
Абхазский Уругвай выиграл Всероссийский футбольный турнир в Сочи

Постоянный посетитель SputnikFanZone тренер юношеской ФК "Динамо Сухум" Мераб Квеквескири, нередко дает точные прогнозы. В преддверии ЧМ 2018 года в Сочи прошел Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", на котором его подопечные заняли первое место. 

Что самое интересное, сухумское детское  "Динамо" играло за сборную Уругвая. В финале абхазский "Уругвай" обыграл "немцев" из Адлера. 

"Дети у нас талантливые, но что самое главное, они с патриотизмом подходят к подобным соревнованиям. Именно это чувство влияет на их развитие до 13 лет, но потом, к сожалению, нет желаемого уровня развития, как в советские годы, например. Слава Богу, появился чемпионат мира ConIfa и каждый ребенок мечтает принять в нем участие. Спасибо Федерации Футбола в лице Джумы Кварацхелия и президента клуба "Динамо" Сухум Астамура Адлейба за то, что они делают для абхазского футбола", — сказал Квеквескири. 

SputnikFanZone –  это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall".

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.

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