Некуда податься: где и как могут приютить бездомных в Абхазии

Мадина Аублаа из Сухума спрашивает: Как поступать в случаях, когда человек оказался на улице, и у него нет документов? Есть ли в Абхазии дом престарелых и берут ли туда душевнобольных людей?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказала замминистра труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Каринэ Паршина, в Абхазии функционирует государственный Дом-интернат, но туда берут только при наличии удостоверяющих личность документов.

"После окончания войны в Абхазии начал свою работу социальный приют "Надежда", но уже в 2008 году на его базе был создан государственный социальный приют, а спустя еще два года он стал называться Государственное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов". Сама структура этого учреждения и устав не изменились", — объяснила Паршина.

Для того чтобы попасть туда или пристроить пожилого человека, необходимо обратиться в Минсоцтруда республики, где проконсультируют о том, какие нужно подготовить бумаги.

Если у человека нет никаких документов, не имеет значения по каким именно причинам, соцработники ведомства должны помочь в решении этой проблемы. К этому могут подключиться и волонтеры.

Паршина отметила, что за полтора года работы в должности, всего два раза сталкивалась со случаями, когда у человека не было никаких удостоверяющих личность документов.

"В нашем государственном Доме-интернате около 50 постояльцев. Принять туда людей, ничего не зная об их прошлом, о том, кто они и насколько здоровы, мы не можем. Может, он опасен, и каким-либо образом будет угрожать здоровью и жизни остальных постояльцев", — сказала Паршина.

Минсоцтруда готово помочь, но зачастую бездомные сами от этого отказывается, с сожалением отметила замминистра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбежавшая бабушка: почти детективная история в Сухуме

Такая же история была с Ольгой Татариной, репортаж о которой вышел на сайте Sputnik Абхазия в середине июня 2018 года.

"Я сама живу в Новом районе и часто вижу эту женщину. Около года назад наши сотрудники искали ее три дня, а когда нашли, сказали, что хотят устроить ее в Дом престарелых, но нужны документы. Татарина отказалась от этого. Заставлять кого-то мы не можем, тем более что у нас уже были случаи, когда пожилые люди писали отказ и покидали Дом престарелых. Хотели провести последние годы их жизни дома", — вспомнила Паршина.

В Гулрыпшском районе работает специализированная психиатрическая больница. Главный психиатр Абхазии Георгий Кортава пояснил, что больница выполняет функции трех учреждений – диспансера, психиатрического стационара и гериатрии.

"На сегодняшний день в среднем в нашей больнице постоянно находятся 115 человек. Коек в ней всего 140. Все эти люди душевнобольные, некоторые из этих людей остались без дома, имущества и родственников. Количество персонала составляет чуть больше ста человек", — сообщил специалист.

В ближайшем будущем они ждут лабораторию для проведения исследований и анализов, отметил Кортава.

У многих душевнобольных людей нет документов, без которых не принимают в стационар. Решение таких проблем возложено на юридический отдел психбольницы, подключается и МВД.

"В основном пациентов привозят сами родственники. Если душевнобольной человек агрессивен и не поддается уговорам, доставляют его в больницу сотрудники милиции. Проблема с душевнобольными людьми на сегодняшний день остро строит в Абхазии, и она должна решаться в комплексе, с привлечением всех социальных структур. Это ведь наши граждане, которых из-за болезни могли оставить на улице, завладеть их жильем мошенническим путем", — сказал главный психиатр Абхазии.

Из-за низкого уровня материального достатка в республике, в частности, самих пациентов и членов их семей, зачастую не хватает средств на приобретение необходимых медикаментов для продолжения амбулаторного лечения. Это, добавил Кортава, увеличивает случаи повторной госпитализации больных.

"У нас в стране должен быть хотя бы один дом-интернат для больных людей с хроническими психическими заболеваниями", — считает он.

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