19:02 09 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR73.94
Поиск
Грузовые фуры

Ограничение на движение крупнотоннажной техники ввели в Абхазии

© AFP 2018 / Mikko Stig
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37250

Мерами по ограничению движения тяжелой техники правительство Абхазии намерено защитить от повреждений автодороги страны.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Распоряжение "О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Абхазии" подписал премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия, сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник 9 июля.

"Документ ограничивает допустимую массу тяжеловесных транспортных средств, вес которых не должен превышать 40 тонн. Регламентирует также осевую нагрузку крупногабаритных автотранспортных средств. Так, максимальная осевая нагрузка автотранспортных средств на дорогах республиканского значения не должна превышать 10 тонн на ось, на дорогах местного значения – 6 тонн на ось", — говорится в сообщении.

Цель распоряжения заключается в недопущении повреждений и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог на территории Республики Абхазия, проинформировала пресс-служба Кабмина.

"В пунктах распоряжения также отмечается, что ограничение провоза тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории республики не распространяются на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники", — сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление Абхазии по транспорту совместно с УГАИ Министерства внутренних дел Абхазии и глав администраций районов и города Сухума.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
История маленького Рустама - мальчика с особенностями развития
Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia