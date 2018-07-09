Ограничение на движение крупнотоннажной техники ввели в Абхазии

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Распоряжение "О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Абхазии" подписал премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия, сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник 9 июля.

"Документ ограничивает допустимую массу тяжеловесных транспортных средств, вес которых не должен превышать 40 тонн. Регламентирует также осевую нагрузку крупногабаритных автотранспортных средств. Так, максимальная осевая нагрузка автотранспортных средств на дорогах республиканского значения не должна превышать 10 тонн на ось, на дорогах местного значения – 6 тонн на ось", — говорится в сообщении.

Цель распоряжения заключается в недопущении повреждений и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог на территории Республики Абхазия, проинформировала пресс-служба Кабмина.

"В пунктах распоряжения также отмечается, что ограничение провоза тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории республики не распространяются на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники", — сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление Абхазии по транспорту совместно с УГАИ Министерства внутренних дел Абхазии и глав администраций районов и города Сухума.