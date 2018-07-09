Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В первой половине недели с 9 по 12 июля территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора североатлантического циклона и активного выноса теплых масс воздуха с юга. Со второй половины недели погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют, что в первой половине предстоящей недели будет облачно и без осадков, но с середины недели погода изменится. В пятницу погода ухудшится, будет облачно, с прояснениями, временами дождь, гроза, местами возможен град.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый, от 1 до 6 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +20˚С до +25˚С, днем от +29˚С до +34°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение моря умеренное, от 2 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.