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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (727)
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В первой половине недели с 9 по 12 июля территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора североатлантического циклона и активного выноса теплых масс воздуха с юга. Со второй половины недели погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют, что в первой половине предстоящей недели будет облачно и без осадков, но с середины недели погода изменится. В пятницу погода ухудшится, будет облачно, с прояснениями, временами дождь, гроза, местами возможен град.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый, от 1 до 6 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +20˚С  до +25˚С,  днем от +29˚С  до +34°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение моря  умеренное, от 2 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (727)



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