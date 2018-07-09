Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют, что в первой половине предстоящей недели будет облачно и без осадков, но с середины недели погода изменится. В пятницу погода ухудшится, будет облачно, с прояснениями, временами дождь, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый, от 1 до 6 метров в секунду, с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью от +20˚С до +25˚С, днем от +29˚С до +34°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение моря умеренное, от 2 до 3 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90 %.