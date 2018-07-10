Абсолютный рекорд: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за июнь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в первый месяц лета на дорогах республики оштрафовали водителей за нетрезвое вождение на 21% больше, и протоколов о нарушениях стало на 17% больше, чем в мае.

Sputnik

Недолго пришлось радоваться довольно позитивным майским итогам. Июньская статистика изрядно огорчила. В первый летний месяц 2018 года сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 252 водителя, которые сели за руль нетрезвыми. В мае их было 198. Пока это абсолютный рекорд за все время анализа Sputnik сводок МВД Абхазии. По "пьяным" показателям до этого момента лидировал апрель 2018 года, когда инспекторы "поймали" 247 нетрезвых автолюбителей.

Столица Абхазии основательно оккупировала "чемпионскую" позицию и уже три месяца подряд занимает первую строчку в "пьяном" рейтинге, опережая с 70 водителями подшофе в июне на пять пунктов главную автотрассу республики.

Гагра и Гудаута дали в статистику по 36 выпивших водителя, разделив между собой "бронзу". Звание самого "трезвого" района страны второй месяц подряд сохраняет за собой Гулрыпш, где в июне был задержан в состоянии опьянения всего один водитель. Ткуарчал и Гал, которые на протяжении долго времени служили примером для подражания, сдали позиции – четыре и семь выпивших водителя.

Снова удивили прекрасные представительницы водительского сообщества. Если раньше количество нарушительниц не превышало двух в месяц, то в июне их было вдвое больше. Самой молодой девушкой "в хорошем настроении" оказалась 21-летняя сухумчанка, а самой взрослой – 40-летняя жительница Сухумского района.

На первую строчку антирейтинга "выбились" водители в возрасте от 25 до 30 лет – их в июне было 49 человек. Вслед за ними идут автолюбители от 30 до 35 лет – 43 человека, а на третьей позиции "пьяных рекордов" расположились автолюбители в возрасте от 35 до 50 лет и старше — в июне "застукали" сорок одного человека.

Самым молодым нарушителем оказался 18-летний парень, а самым взрослым – 67-летний мужчина. Календарь "трезвости" выявил три крупных всплеска за месяц. Они произошли с 1 по 3 число, с 8 по 10 и с 15 по17 июня. За эти дни инспекторы выписали 37% от общего числа протоколов за езду в нетрезвом состоянии.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических, рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах и план "Безопасный город".