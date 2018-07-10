Сын Абхазии: в музей Боевой Славы переданы личные вещи героя войны

Мать погибшего в Отечественной войне народа Абхазии воина Юрия Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы во вторник 10 июля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ламара Кучуберия на протяжении 25 лет хранила вещи и боевую экипировку сына Юрия. Военную форму сына она даже не стирала, чтобы сохранить запах. Как призналась мать, вещи и фотографии были единственным вещественным наследием сына. Расстаться с ними ей было крайне тяжело.

Ушел и не вернулся

Юрий Кучуберия был единственным сыном. Ушел защищать Абхазию в первый день войны. Сначала воевал на Гумистинском фронте. Он находился во взводе Мушни Хварцкия. На фронте научился пользоваться противотанковой установкой (ПТУРС – ред.).

Вселенная Мушни Хварцкия>>

"Юра был своеобразным человеком. Он ко всему относился взвешенно и разумно. Он просто так ничего не делал, – вспоминает его боевой товарищ Беслан Кишмария. – Так как у грузин было больше техники и авиции, он искал то, что противопоставить. Когда Мушни Хварцкия приобрел ПТУРС, Юра подошел к Мушни и сказал, что может научиться пользоваться оружием. Таким образом в Эшере Юра вместе с инструктором изучил ПТУРС".

© Sputnik Ламара Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы

В ноябре 1992 года Юрий Кучуберия вместе Бесланом Кишмария отправился на Восточный фронт. Из установки уничтожал грузинские танки.

"Юрий поддержал своих односельчан. Из установки ПТУРС было подбито много техники, артиллерии, танков. Когда втайне оповестили о высадке десанта в Тамыше, Юра, как один из руководителей батальона, стал одним из первых на Восточном фронте, который пришел на помощь десанту. Юра лично сказал, что операция имеет судьбоносное решение", – добавил Кишмария.

© Sputnik Ламара Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы

Тамышская операция оказалась для Кучуберия последней. 2 июля во время высадки его группа попала в засаду.

"В этой засаде Юрий погиб. Его автомат, к сожалению, забрали грузины. Сохранились его бинокль и ПТУРС, который его родители хранили у себя дома 25 лет", – рассказал двоюродный брат воина Славик Кучуберия.

Оторвала от сердца

"Передать вещи Юры было моей инициативой. Эти вещи я оторвала от сердца и передала в музей. В них сохранился его запах. Конечно, у меня остались другие его вещи. Но эти мне были особенно дороги", – призналась Ламара Кучуберия.

Она решила, что в музее вещи сохранятся лучше, и они станут достоянием не только семьи, но и всего народа Абхазии.

© Sputnik Ламара Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы

Директор Госмузея Боевой Славы Мзия Бейя заверила, что место для вещей Юрия Кучуберия уже определено. Сейчас подготавливаются витрины для орденов и форменной одежды героя.

"С сегодняшнего дня мы начнем работать над выставлением личных вещей воинов. Мы уже заказали большую витрину для формы погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Еще планируем отдельную витрину для медалей и орденов", – пояснила директор.

© Sputnik Ламара Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы

Выставка личных вещей воинов погибших в Отечественной войне народа Абхазии откроется 14 августа в Музее Боевой Славы.