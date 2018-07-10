10 июля 1993 года: участников Тамышской операции представили к награде

Главнокомандующий Вооруженными cилами Абхазии Владислав Ардзинба объявил благодарность участникам Тамышской операции и приказал представить к наградам.

"Для пресечения попыток переброски дополнительных воинских частей в город Сухум и блокирования дислоцированной там группировки противника у села Тамыш Очамчырского района был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек. В его задачу входило взятие под контроль участка транспортной магистрали Очамчыра – Сухум и проведение боевых операций во взаимодействии с защитниками блокированного более 10 месяцев города Ткуарчал. Проведя скрытно от противника, без единой потери высадку, бойцы военно-морского десанта соединились с частями Восточного фронта и в течение семи дней не только сдерживали натиск восьми мотострелковых батальонов противника, одной механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона, но и действовали настолько умело, что командование грузинских войск сочло их численность превышающей 1500 человек. За время боев десантники сожгли и уничтожили 5 танков, 3 БМП, 2 боевых вертолета и довели потери противника до 500 человек убитыми и ранеными. Как 300 спартанцев, 300 десантников вызвали огонь на себя, парализовали действия стратегического грузинского резерва, чем во многом обеспечили проведение основной операции, и, выполнив поставленную задачу, взорвали железнодорожный, автомобильный мосты и отошли по приказу командования к заранее определенному месту дислокации", – констатирует Главнокомандующий абхазскими войсками.

Владислав Ардзинба отметил воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные бойцами при проведении в Очамчырском районе десантной операции, и поблагодарил подразделения военно-морских сил и бойцов Восточного фронта, обеспечивших переброску и высадку десанта на подготовленном плацдарме.

"Всему личному составу десанта, подразделениям Военно–морских сил и Восточного фронта, обеспечившим переброску и высадку десанта на подготовленном плацдарме, объявить благодарность. Командиру десанта представить наиболее отличившихся бойцов к поощрению, досрочному присвоению воинских званий и государственным наградам", – говорится в приказе Верховного главнокомандующего.

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