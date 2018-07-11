Приговор российским наркодилерам обжалован в Верховном суде Абхазии

Сухумский городской суд в мае 2018 года вынес приговор распространителям наркотиков Кемалу Османову, Дмитрию Нестерне и Эльдару Мамедову.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Адвокаты приговоренных в Абхазии к различным срокам заключения распространителей наркотиков обжаловали в Верховном суде республики приговор Сухумского городского суда, сообщает пресс-служба Верховного суда в среду 11 июля.

В мае 2018 года Сухумский городской суд вынес троим россиянам — Кемалу Османову, Дмитрию Нестерне и Эльдару Мамедову — приговор. Кемал Османов за незаконное приобретение, хранение наркотиков в особо крупном размере для сбыта получил 15 лет лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей. Дмитрий Нестерня был приговорен к 18 годам колонии и штрафу в 350 тысяч рублей, а Эльдару Мамедову назначили пожизненное заключение и 300 тысяч рублей штрафа.

Однако адвокаты осужденных в своих жалобах обратили внимание суда кассационной инстанции на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенных Сухумским городским судом в ходе слушания дела.

Защитники считают приговор несправедливым, построенным на противоречивых доказательствах и указали на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, говорится в сообщении.

Кассация будет рассмотрена в Верховном суде 24 июля под председательством судьи Романа Кварчия.