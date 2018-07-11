12:43 11 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.35
Поиск
Суд

Приговор российским наркодилерам обжалован в Верховном суде Абхазии

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
169 0 0

Сухумский городской суд в мае 2018 года вынес приговор распространителям наркотиков Кемалу Османову, Дмитрию Нестерне и Эльдару Мамедову.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Адвокаты приговоренных в Абхазии к различным срокам заключения распространителей наркотиков обжаловали в Верховном суде республики приговор Сухумского городского суда, сообщает пресс-служба Верховного суда в среду 11 июля.

Архивное фото
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Пожизненный прецедент: продолжат ли в Абхазии карать наркодилеров по "верхнему пределу"

В мае 2018 года Сухумский городской суд вынес троим россиянам — Кемалу Османову, Дмитрию Нестерне и Эльдару Мамедову — приговор. Кемал Османов за незаконное приобретение, хранение наркотиков в особо крупном размере для сбыта получил 15 лет лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей. Дмитрий Нестерня был приговорен к 18 годам колонии и штрафу в 350 тысяч рублей, а Эльдару Мамедову назначили пожизненное заключение и 300 тысяч рублей штрафа.

Однако адвокаты осужденных в своих жалобах обратили внимание суда кассационной инстанции на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенных Сухумским городским судом в ходе слушания дела.

Защитники считают приговор несправедливым, построенным на противоречивых доказательствах и указали на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, говорится в сообщении.

Кассация будет рассмотрена в Верховном суде 24 июля под председательством судьи Романа Кварчия.

Теги:
суд, судебная система, защита, наркодельцы, Верховный Суд Абхазии, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    "У него все дома?"

    Латвийский режиссер, осмелившийся нелестно высказаться о Празднике песни и танца, вызвал в свой адрес шквал критики.

  • Флаг НАТО
    Между двух огней

    Почему саммит НАТО в Брюсселе в очередной раз ставит Литву в сложное положение – читайте в материале Sputnik.

  • Textbooks on the Russian language. (File)
    Международный язык

    Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
Именитые и знаменитые: фотографии футбольных болельщиков
Пресс-конференция о выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest
Мерабов слушает дома тишину и "распоряжения": музыкант разоткровенничался в Sputnik
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia