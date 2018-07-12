"Выручки нет": почему бизнес в Абхазии игнорирует пожарную безопасность

С началом курортного сезона в Абхазии МЧС приступило к проверкам объектов частного владения и популярных туристических направлений.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В соответствии с новыми правилами частные лица за нарушение правил пожарной безопасности заплатят до шести тысяч рублей, а юридические – до 12 тысяч рублей, заявил в интервью радио Sputnik замначальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму Аркадий Аршба.

Ранее сумма штрафа составляла 300 рублей за одно нарушение. Однако, по словам Аршба, эта сумма не стимулировала владельцев на исправление системы безопасности.

"После оплаты штрафа при повторной проверке через месяц ситуация только повторялась. Ошибки по правилам безопасности не устранялись", — поделился замначальника.

Увеличение суммы наказания привело к недовольству среди владельцев строений.

"Дело в том, что владельцы зданий зачастую оправдываются тем, что объекты не приносят большой выручки, в связи с чем у них нет средств для установления профессиональной пожарной сигнализации", — рассказал Аршба.

Однако замначальника утверждает, что приобретение средств первичного пожаротушения не сильно скажется на бюджете владельцев.

"Если даже у объекта не хватает средств на установление сигнализации, должны быть огнетушители и брошюры по правилам поведения при пожаре", — добавил он.

По словам Аршба, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности помогает предотвратить крупные пожары и справиться с ситуацией самостоятельно.

"В основном возгорания происходят из-за банальных ошибок. Над этим нужно работать, проводить информационное освещение", — считает Аршба.

По словам специалиста, динамика соблюдения правил пожарной безопасности по стране в целом положительная.