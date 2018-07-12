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Sputnik FanZone

"Ора, что он творит!": как в SputnikFanZone превысили "градус абхазской чачи"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
SputnikFanZone (16)
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Если с улицы вы слышите отчаянную дробь по столу, крики или громкие возгласы, то не пугайтесь, просто вы оказались рядом со SputnikFanzon в Сухуме. Здесь любители футбола собираются, чтобы разделить друг с другом эмоции от игры.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер в SputnikFanZone начался с прогнозов ведущего Алхаса Манаргия, экспертов Инала Хашиг и Лаши Когония. К знаменитой тройке на этот раз присоединился еще один – самый юный болельщик — девятилетний Амиран Манаргия.

Sputnik FanZone
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik FanZone

Амиран уже два года живет футболом. Пока гоняет мяч только во дворе с мальчишками и следит за кумирами по телевизору. В Guarap Hall он увязался за отцом, радиоведущим Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия.

"Второй раз прихожу в фан-зону. Прошу папу, чтобы брал меня с собой. Слушаю, как обсуждают и делают прогнозы. Ну, и я сам для себя делаю выводы, – по-взрослому рассуждает он. – Конечно, когда смотрю футбол и когда играю, я испытываю разные эмоции. Когда играю и забиваю гол, ликую. А когда смотрю, просто радуюсь или кричу в напряженные моменты".

Нашу беседу прерывают оглушительные крики.  

— Пошел-пошел, ора, что он творит! – громко почти единогласно взрывается Guarap Hall.

Poker face только у журналистки Надежды Боровиковой. Причина ее спокойствия в том, что она сегодня ни за кого не болеет. Просто наслаждается компанией.

"Начала болеть несколько лет назад, когда шел Чемпионат мира. Болела тогда за Аргентину, но футбольной поклонницей не стала. Сейчас смотреть матчи интересно и зрелищно. Много эмоций на стадионе, но и здесь в Сухуме в фан-зоне их не меньше. Собственно говоря, ни за кого не болею, – призналась Боровикова. – Пусть победит сильнейший".

Sputnik FanZone
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik FanZone

Неожиданный поворот

Футбольные посиделки растянулись в ожидании результата. Многие болельщики уже потеряли надежду. Итог одних повергает в шок, другие ликуют.

— Так вам и надо! В первом тайме не смогли установить окончательный счет, теперь вот проигрывайте, – обиженно ругает свою команду журналист Алхас Чолокуа.

Sputnik FanZone
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik FanZone

Очередной вечер в SputnikFanzone принес всем болельщикам массу эмоций, а кому и каких — это уже не так важно. Всех объединила страсть к футболу.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.

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    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

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