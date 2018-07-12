Парламент Абхазии принял проект закона "Об общественных объединениях"

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Проект закона "Об общественных объединениях" принят Парламентом Абхазии во втором чтении в четверг 12 июля.

"Как известно, 24 февраля 2009 года Парламентом был принят закон "О политических партиях", и с момента вступления в силу этого закона, свою силу утратил закон "Об общественных объединениях, политических партиях и движениях" в части регулирующей их создание, деятельность и прекращение", — напомнил депутат Валерий Агрба, представляя проект.

Он добавил, что в связи с этим был разработан новый проект закона "Об общественных объединениях", который был принят в первом чтении Народным собранием страны в 2012 году. Предметом регулирования законопроекта выступают общественные отношения, возникающие при реализации права граждан на объединение.

По словам Агрба, проект закона создает условия для защиты экономических, социальных и культурных интересов общественных объединений.

Действие этого законопроекта распространяется на все общественные объединения, за исключением религиозных организаций и органов местного самоуправления.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за принятие этого закона во втором чтении.