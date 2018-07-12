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Здание парламента Абхазии

Праздник победы в Абхазии получил новое название

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Народного собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в четверг 12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. "День Победы и Независимости" — так впредь будет называться главный государственный праздник Республики Абхазия, который ежегодно отмечают в стране 30 сентября.

Решение об этом приняли депутаты Народного собрания Абхазии в четверг 12 июля.

"Надеюсь, что после многолетних споров, наш главный государственный праздник наконец-то получит название, в полной мере отражающее его историческую и политическую суть — "День Победы и Независимости", — представил законопроект депутат Парламента, председатель комитета по обороне и нацбезопасности Илья Гуния.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за принятие изменения в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия".




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