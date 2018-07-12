Коллекционерам и туристам: что еще сможет предложить Нацбанк Абхазии

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Национальный банк Абхазии сможет выпускать монеты из недрагоценных металлов и не привязанные к юбилейным датам, такое решение принято на заседании Парламента в четверг 12 июля.

С предложением о внесении изменения в закон "О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов" выступил представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба.

"Эти изменения направлены на то, чтобы закрепить на законодательном уровне возможность введения Нацбанком монет не только из драгоценных металлов, но и из других металлов. Есть большой спрос на памятные монеты, в том числе среди коллекционеров и туристов, которые посещают Абхазию", — сказал Шамба.

Он добавил, что второе изменение направлено на предоставление Национальному банку Абхазии возможности выпуска инвестиционных монет без привязки к памятным датам, историческому событию или личности.

Такие изменения в закон, по мнению Шамба, повысят спрос на такого рода монеты и позволит дешевле их реализовывать.

28 депутатов проголосовали "за" внесение изменения в этот законопроект во втором чтении. Возразивших и воздержавшихся не было.