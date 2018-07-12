17:38 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Флаг Абхазии

Знамя под защиту: символ победы Абхазии теперь охраняется законом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3320

Закон Республики Абхазия "О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов" был принят депутатами Парламента страны в четверг 12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Важность сохранности первого знамени победы Абхазии – Государственного флага республики, которое было водружено на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года, законодательно утвердили депутаты Парламента страны в четверг 12 июля.

Здание парламента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник победы в Абхазии получил новое название

"В Минобороны Абхазии хранится знамя победы в Отечественной войне народа Абхазии, которое было водружено 30 сентября 1993 года на государственной границе по реке Ингур вооруженными силами Республики Абхазия. Знамя победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. Место, порядок и использование знамени определяется президентом республики", — зачитал законопроект депутат Илья Гуния.

Он подчеркнул, что комитет по обороне и национальной безопасности рекомендует депутатам Народного собрания принять это законопроект, что и сделали парламентарии во втором и окончательном чтении.

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Государственная символика Абхазии была разработана известным абхазским художником, графиком Валерием Гамгия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia