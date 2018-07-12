Знамя под защиту: символ победы Абхазии теперь охраняется законом

Закон Республики Абхазия "О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов" был принят депутатами Парламента страны в четверг 12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Важность сохранности первого знамени победы Абхазии – Государственного флага республики, которое было водружено на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года, законодательно утвердили депутаты Парламента страны в четверг 12 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник победы в Абхазии получил новое название

"В Минобороны Абхазии хранится знамя победы в Отечественной войне народа Абхазии, которое было водружено 30 сентября 1993 года на государственной границе по реке Ингур вооруженными силами Республики Абхазия. Знамя победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. Место, порядок и использование знамени определяется президентом республики", — зачитал законопроект депутат Илья Гуния.

Он подчеркнул, что комитет по обороне и национальной безопасности рекомендует депутатам Народного собрания принять это законопроект, что и сделали парламентарии во втором и окончательном чтении.

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Государственная символика Абхазии была разработана известным абхазским художником, графиком Валерием Гамгия.