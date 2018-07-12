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Зеленый кузнечик

Полезный и опасный: чем грозит кукурузным полям Абхазии зеленый кузнечик

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В Абхазии
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Зеленого кузнечика впервые обнаружили на кукурузных полях Абхазии в начале июня 2018 года, местные жители и администрации районов забили тревогу и стали обрабатывать растение пестицидами.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Зеленый кузнечик обитает в Абхазии давно, но популяция его возросла лишь в этом году из-за двухмесячной засухи в восточной части страны, рассказал на радио Sputnik начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

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© Sputnik Бадрак Авидзба
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Насекомое можно считать полезным, оно уничтожает других вредителей. Начальник Государственной службы защиты растений не исключает и то, что зеленый кузнечик питается и личинками мраморного клопа.

Зеленый кузнечик прожорлив, но не может нанести существенный вред кукурузным полям Абхазии. На посевах впервые его обнаружили в Галском районе в начале июня. Местные жители и администрации района вовремя забили тревогу – начали обрабатывать растения пестицидами. В течение месяца успели опрыскать около 500 гектаров кукурузных полей.

"Если бы не успели вовремя, то через недельки две мы видели бы скошенные кукурузные поля. Сейчас же за урожай можно не беспокоиться. Но там существует и другая проблема – стеблевой мотылек. Это насекомое, которое в виде гусениц внедряется в тело растения и практически косит кукурузу. И вот одной мерой предотвращаем две проблемы. Галский район снабжен пестицидами именно для борьбы с кузнечиком и стеблевым мотыльком. Сейчас ситуация неплохая там", – рассказал Герия.

Поражения полей зеленым кузнечиком зафиксированы и в Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах.

"Это такие локальные очаги, на которые тоже пытаемся реагировать, чтобы их как-то предотвратить. Но во всяком случае могу сказать, что ситуация находится под контролем", — заверил Герия.

Поля, объяснил начальник Государственной службы защиты растений, нужно обрабатывать там, где обнаружены зеленый кузнечик и стебельковый мотылек, в профилактических работах же смысла специалисты не видят.




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