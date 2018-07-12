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Особо тяжкие: наказания за посягательства на несовершеннолетних будут жестче

CC0
В Абхазии
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Депутаты Народного Cобрания республики рассмотрели проект закона Республики Абхазия "О внесении изменений в УК Республики Абхазия" в четверг 12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних будут переведены из "средней тяжести" в "тяжкие" и "особо тяжкие". Депутаты Парламента Абхазии приняли во втором чтении поправки в Уголовный кодекс республики в четверг 12 июля.

"Принятие этого проекта закона установит равновесие между тяжестью преступления и мерами ответственности для лиц, совершивших подобного рода преступления", — сказал депутат Валерий Агрба, представляя проект закона.

Он считает, что ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних будет способствовать сокращению случаев их совершения. Агрба попросил спикера Парламента Валерия Кварчия рассмотреть законопроект в четырех чтениях для того, чтобы внести изменения концептуального характера.

Депутаты Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия приняли проект этого закона единогласно во втором чтении.




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