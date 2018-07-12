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По дороге на Шрому

12 июля 1993 года: абхазские войска разгромили противника за селом Шрома

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (332)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия за 12 июля 1993 года, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"12 июля наши войска продолжали продвижение по направлению Шрома — Сухум. Установив контроль над близлежащими высотами, Вооруженные силы Республики Абхазия разгромили группировку грузинских войск за селом Шрома, в районе шромской больницы. Противник, понеся потери в живой силе, отступил. Есть потери в живой силе и технике со стороны Абхазской армии. 12 июля на участке стратегической дороги Сухум — Очамчыра продолжались бои. Наши войска внезапными ударами препятствуют противнику восстанавливать мосты и участки дороги. Пропускная способность дороги незначительная. Восстановление линии электропередач в ближайшее 10 дней невозможно. Сухум обесточен.

В тот же день Министерство иностранных дел Республики Абхазия сделало заявление, осуждающее нежелание президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе прекратить кровопролитную войну в Абхазии.

"На одной из последних встреч с журналистами в Сухуме Эдуард Шеварднадзе заявил, что война в Абхазии не может быть прекращена политическим путем, необходимо сочетание военных и политических средств, и что руководство Грузии не может согласиться с требованием о выводе вооруженных формирований Грузии с территории Абхазии, как предварительном условии всеобъемлющего урегулирования", — говорилось в заявлении.

Более того, Шеварднадзе пошел путем угроз, предупреждая, что будут предприняты жесткие военные шаги, и что у Грузии для этого есть силы. Данная позиция руководителя Грузии в очередной раз подтверждает нежелание грузинской стороны прекратить войну в Абхазии, стремление решить абхазо-грузинские отношения только силовыми методами и являет собой откровенное игнорирование основных положений итогового документа Московской встречи 3 сентября 1992 года, неоднократных заявлений президента Российской Федерации Бориса Ельцина, решений Верховного Совета Российской Федерации, рекомендаций ряда международных организаций о необходимости политического урегулирования ситуации в Абхазии.

Становится очевидным, что неоднократные заявление Шеварднадзе за период войны Грузии против Абхазии о необходимости продолжения диалога по мирному урегулированию является ничем иным как попыткой ввести в заблуждение мировую общественность, все мировое сообщество и добиться своей цели – уничтожить народ и государственность Абхазии. Министерство иностранных дел еще раз подтверждает приверженность руководства Республики Абхазия к прекращению войны и политическому урегулированию межгосударственных отношений Абхазии и Грузии. В противном случае вся ответственность за дальнейшую эскалацию военных действий ложится на грузинскую сторону.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (332)



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