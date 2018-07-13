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Инспекция Кабмина туристических объектов

Проверка на жестокость: почему в Абхазии есть "рабство" диких животных

© Фото : пресс-служба Кабинета министров
В Абхазии
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Комиссия по готовности к курортному сезону, созданная распоряжением премьер-министра республики, провела проверку туристических объектов Абхазии.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Комиссия по проверке незаконного использования животных на курортных объектах Абхазии установила факт жестокого обращения, сообщил в интервью радио Sputnik, председатель Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы, Савелий Читанава.

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По словам Читанава, в Абхазии отсутствует специальный закон, предусматривающий наказание за жестокое обращение с животными.

"У нас есть распоряжение о мерах наказания за жестокое обращение с животными в неволе. Штраф за это составляет 1800 рублей. Однако необходим отдельный закон для более эффективного регулирования нарушений в обращении с животными", — объяснил он.

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Комиссия побывала в наиболее популярных туристических местах Абхазии: Голубое озеро, Новый Афон, Рица, Гагра. Туристам за деньги предлагали сфотографироваться с павлинами, обезьянами, совами, медведями и даже львами.

По словам Читанава, владельцы экзотических животных заботятся только о материальной выгоде и не следят за состоянием "подопечных".

"Животным не уделяется должного внимания. Они плохо накормлены и не проходят контроль ветеринара. Это можно считать жестоким обращением", — считает Читанава.

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Владельцы были предупреждены о возможных наказаниях за жестокое обращение с животными.

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"Мы попытались объяснить владельцам животных, что их деятельность незаконна. В пример привели закон об охране окружающей среды. Помимо прочего, это не красит Абхазию в глазах туристов. Они все понимают, но просят не отнимать у них заработок и дать отработать сезон", — рассказал Читанава.

По словам председателя комитета, после окончания проверки комиссия планирует провести заседание и внести предложение о подготовке отдельного законопроекта по защите животных.

Премьер-министр Геннадий Гагулия подписал Распоряжение о создании комиссии "О готовности к летнему курортному сезону 2018 года" 19 июня 2018 года.

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Теги:
эксплуатация животных, турсезон 2018, животные, Абхазия



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