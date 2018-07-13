Сбросить вес: плюсы и минусы ограничений для грузовиков в Абхазии

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение "О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Абхазии" 9 июля.

В чем главная цель этого решения, что об этом думают дальнобойщики и предприниматели страны, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

По осям

Допустимая масса тяжеловесных транспортных средств, которые курсируют по территории республики, по новому распоряжению премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, не должна превышать 40 тонн. Введены ограничения по нагрузке на ось грузового транспорта. На республиканских дорогах максимум 10 тонн, на местных – 6 тонн.

Дальнобойщик из Сухума с тридцатилетним стажем Роланд Гуния работает на 17-тонной французской фуре с пятью осями. Может взять на борт до 22 тонн. Проблема, по его опыту, заключается не в перегрузе автомобиля, а в правильном распределении массы на каждую ось.

"По общей массе я согласен, но очень тяжело распределить груз по осям, потому что он всегда разный, и погрузку осуществляют не водители, а заказчики. Мы ведь не можем каждый ящик или коробку лично взвешивать и класть в бортовой отсек. Общую допустимую массу я никогда не превышаю, так как это опасно, особенно в жару", — объяснил Гуния.

Шофер добавил, что уже много лет занимается перевозками из Абхазии в Россию, где очень высокие штрафы за перегруз. Перевозчик уверен, что за такие нарушения должны платить грузоотправители, так как именно они допускают подобные ошибки. Для подстраховки, подчеркнул он, нередко приходится заправлять топливный бак наполовину.

Если по республиканской трассе страны позволено ездить грузовикам общей массой в 40 тонн и нагрузкой на каждую ось по десять тонн, то заехав на дороги местного значения, допустимый вес сокращается до шести тонн на каждую ось. Это, считает дальнобойщик, может вызвать неудобства у водителей.

Попробуем использовать математический подход на примере фуры Роланда Гуния, общий вес которой при полной загрузке составляет 37-38 тонн. Умножаем максимально разрешенную массу транспорта на дорогах местного значения по шесть тонн на пять осей, и получаем вес равный 30 тоннам. Перевес составит чуть меньше двух тонн на каждую ось, что в таких случаях запрещает въезд в города Абхазии.

Предприниматель из Сухума, занимающийся реализацией стройматериалов из России и Европы Роман Качарава в целом одобряет новое распоряжение Кабмина и считает, что бизнесу оно не помешает.

"Поставки к нам осуществляются на фурах, и примерный вес грузов составляет от 20 до 22 тонн. Перед тем как к нам выезжает транспорт, мы всегда уточняем не только вес груза, но и в каком виде его привезут, потому что распределение по осям – это важно. Это нормальная общемировая практика, которая, наверное, уже давно должна была быть у нас", — отметил бизнесмен.

Ограничения для дорог местного значения, по мнению Качарава, на сегодняшний день не совсем корректны, так как в стране пока нет централизованных терминалов, откуда мелкими партиями можно было бы вывозить груз.

Ради дорог

Главная цель распоряжения Кабинета Министров Абхазии "О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств" заключается в сохранении дорог республики, подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй пошел: Абхазия отправит морем в Крым новый груз щебня

По его словам, эти ограничения в основном коснутся грузовиков, перевозящих инертные материалы.

"Вы знаете, что из Абхазии осуществляются поставки инертных материалов в Крым, и эти ограничения, в большинстве случаев, затронут транспорт, который доставляет эти материалы в порт по республиканской трассе. На базе, откуда выезжают большегрузы, есть весы, а в путевых листах обязательно должна быть указана масса груза", — рассказал Габлия и добавил, что все крупные транспортные компании проинформированы о новом распоряжении Кабмина.

Контроль за его исполнением возложен на Госуправление Абхазии по транспорту совместно с ГАИ и главами администраций.

Пока еще не определены размеры штрафов за нарушение этих правил, но работа над этим ведется, отметил Робестан Габлия.

"В скором времени планируется установить, скорее всего, в Сухуме специальные весы, которые будут определять нагрузку на каждую ось. Мы будем жестко пресекать подобные нарушения, потому что необходимо сохранить дороги, в которые вложены большие средства. Что касается отгрузочных пунктов, то их достаточно в нашей стране", — считает начальник трансуправления.

В жаркую погоду асфальт становится мягким, объяснил директор "Абхазавтодора" Борис Ачба и под тяжелым грузом может продавливаться.

Тяжеловесные автомобили также наносят вред мостам Абхазии, которых в стране около семидесяти, подчеркнул Ачба.

Распоряжение "О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Абхазии" не распространяются на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники.