Президент Абхазии посетит закрытие ЧМ по футболу в России

В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье 15 июля на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению организаторов Чемпионата мира по футболу в России посетит закрытие мундиаля в Москве, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу 13 июля.

"Это грандиозный спортивный праздник. Мы не можем не порадоваться за нашего соседа, нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне. Сборная России выступила на нем достойно и оправдала надежды болельщиков. Уверен, что рано или поздно и наша сборная станет участником этого главного события мирового футбола", — заявил глава государства.

Именитые и знаменитые: фотографии футбольных болельщиков>>

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье 15 июля на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.