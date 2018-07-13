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Президент Абхазии посетит закрытие ЧМ по футболу в России

© Sputnik . Евгения Новоженина
В Абхазии
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В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье 15 июля на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению организаторов Чемпионата мира по футболу в России посетит закрытие мундиаля в Москве, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу 13 июля.

"Это грандиозный спортивный праздник. Мы не можем не порадоваться за нашего соседа, нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне. Сборная России выступила на нем достойно и оправдала надежды болельщиков. Уверен, что рано или поздно и наша сборная станет участником этого главного события мирового футбола", — заявил глава государства.

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Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье 15 июля на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.

Теги:
Чемпионат мира по футболу, Рауль Хаджимба, Абхазия, Россия



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